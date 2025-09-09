مرقص بعد مجلس الوزراء: سلام تلقى رسائل ايجابية عن جلسة 5 ايلول

كشف رئيس الحكومة نواف سلام عن تلقيه رسائل إيجابية دوليًا وعربيًا بالنسبة لجلسة 5 أيلول، وبالتالي يقتضي تفعيل التحضيرات لمؤتمر إعادة الإعمار والاستثمار نهاية السنة الحالية، وفق ما أعلن وزير الاعلام بول مرقص خلال تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء.

وأكّد أنّ الحكومة ستنكب على دراسة مشروع قانون الموازنة الذي يأتي هذه المرة ضمن المهلة الدستورية، قائلًا إنّ سلام حريص على إنجاز هذا العمل وإحالته إلى مجلس النواب.

ولفت إلى أنّ "وزير الطاقة قدم تقريرًا عن وضع الكهرباء موضحًا عوامل تحسن الوضع في التغذية ومن ضمنها إزالة الاعتداءات على شبكة الكهرباء".