رئيس المفوضية الأوروبية: سنعلق دعمنا الثنائي لإسرائيل

التالي

رئيس رابطة التعليم الأساسيّ الرسميّ حسين جواد للـLBCI: توافقنا على انطلاقة مرنة بمعنى أن ننطلق بالطاقة الموجودة فنحتاج إلى جلسة تربوية خاصة في الوزارة لحل ذلك