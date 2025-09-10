نتنياهو: الاستهداف في قطر أتى عَقِبَ الهجماتِ التي شُنَّت في الضفة الغرببة

شرحَ رئيسُ الحكومةِ الاسرائيلية بنيامنين نتنياهو ان الاستهدافَ في قطر، أتى عَقِبَ الهجماتِ التي شُنَّت ضدَ إسرائيليينَ في الضفة الغرببة.وقال، في مؤتمرٍ صحافيٍ، ان إسرائيل تصرفَت بشكلٍ مستقلٍ تماما وهذا الإجراءُ "يمكنُ أن يمهِدَ لإنهاءِ الحرب".