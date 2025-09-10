فون دير لاين: سنوقف كل المدفوعات من دون أن يؤثر ذلك على عملنا مع المجتمع المدني الإسرائيلي

التالي

رئيس رابطة التعليم الأساسيّ الرسميّ حسين جواد للـLBCI: على الحكومة تصحيح الرواتب فهناك نسبة معينة يحتاج إليها المعلمون ومن غير المقبول أن تبقى الرواتب على ما هي عليه