رئيس رابطة التعليم الأساسيّ الرسميّ حسين جواد للـLBCI: على الحكومة تصحيح الرواتب فهناك نسبة معينة يحتاج إليها المعلمون ومن غير المقبول أن تبقى الرواتب على ما هي عليه

نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض للـLBCI: مشكلة التعليم الرسميّ لا تُحل بالتعليم المختصر و في شأن المدارس الخاصة مهلة دفع المتوجّب للأساتذة هي حتى 30 أيلول فإمّا الإضراب وإما براءة الذمّة بعدها