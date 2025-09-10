الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
20
o
الجنوب
26
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
25
o
متن
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:00
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
20
o
الجنوب
26
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
نتنياهو يحث قطر على طرد "الإرهابيين" أو محاكمتهم
آخر الأخبار
2025-09-10 | 13:26
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
نتنياهو يحث قطر على طرد "الإرهابيين" أو محاكمتهم
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
"الإرهابيين"
محاكمتهم
التالي
رئيس الوزراء القطريّ: جهود الوساطة جزء من هوية قطر
احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيلان و١٤ جريحا في ١٢ حادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
16:14
البنتاغون: وافقنا على مساعدات للجيش اللبناني قيمتها 14.2 مليون دولار
آخر الأخبار
16:14
البنتاغون: وافقنا على مساعدات للجيش اللبناني قيمتها 14.2 مليون دولار
0
أخبار دولية
15:55
نتانياهو يحث قطر على طرد "الإرهابيين" أو محاكمتهم
أخبار دولية
15:55
نتانياهو يحث قطر على طرد "الإرهابيين" أو محاكمتهم
0
آخر الأخبار
15:38
الإخبارية السورية: إصابة مدنيين إثنين في قصف صاروخي شنته قوات سوريا الديمقراطية على قرية الكيارية شرقي حلب
آخر الأخبار
15:38
الإخبارية السورية: إصابة مدنيين إثنين في قصف صاروخي شنته قوات سوريا الديمقراطية على قرية الكيارية شرقي حلب
0
أخبار دولية
15:33
رئيس وزراء قطر: نبحث مع الشركاء بالمنطقة الرد على الهجوم الإسرائيلي
أخبار دولية
15:33
رئيس وزراء قطر: نبحث مع الشركاء بالمنطقة الرد على الهجوم الإسرائيلي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
16:14
البنتاغون: وافقنا على مساعدات للجيش اللبناني قيمتها 14.2 مليون دولار
آخر الأخبار
16:14
البنتاغون: وافقنا على مساعدات للجيش اللبناني قيمتها 14.2 مليون دولار
0
آخر الأخبار
15:38
الإخبارية السورية: إصابة مدنيين إثنين في قصف صاروخي شنته قوات سوريا الديمقراطية على قرية الكيارية شرقي حلب
آخر الأخبار
15:38
الإخبارية السورية: إصابة مدنيين إثنين في قصف صاروخي شنته قوات سوريا الديمقراطية على قرية الكيارية شرقي حلب
0
آخر الأخبار
15:24
ستارمر أبلغ هرتسوغ بأن إسرائيل وبريطانيا يربطهما تحالف منذ زمن وسيواصلان العمل من أجل سلام دائم
آخر الأخبار
15:24
ستارمر أبلغ هرتسوغ بأن إسرائيل وبريطانيا يربطهما تحالف منذ زمن وسيواصلان العمل من أجل سلام دائم
0
آخر الأخبار
15:24
ترامب: على الجميع الدعاء للناشط تشارلي كيرك الذي تعرض لإطلاق نار
آخر الأخبار
15:24
ترامب: على الجميع الدعاء للناشط تشارلي كيرك الذي تعرض لإطلاق نار
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-05-12
وزير الإقتصاد إلى بغداد مع وفد لترؤس المجلس الإقتصادي والإجتماعي الوزاري التحضيري للقمة التنموية
أخبار لبنان
2025-05-12
وزير الإقتصاد إلى بغداد مع وفد لترؤس المجلس الإقتصادي والإجتماعي الوزاري التحضيري للقمة التنموية
0
أخبار دولية
2025-06-20
في آخرِ تطورات بين إيران وإسرائيل... صاروخ إيرانيّ يصيب بئر السبع ويسفر عن إصابات وأضرار
أخبار دولية
2025-06-20
في آخرِ تطورات بين إيران وإسرائيل... صاروخ إيرانيّ يصيب بئر السبع ويسفر عن إصابات وأضرار
0
آخر الأخبار
2025-04-30
رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون يلتقي رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في قصر الشاطىء في ابو ظبي
آخر الأخبار
2025-04-30
رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون يلتقي رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في قصر الشاطىء في ابو ظبي
0
فنّ
2025-05-23
فقدت توازنها وتعثرت على مسرح... هكذا خطفت شاكيرا القلوب بردّ فعلها (فيديو)
فنّ
2025-05-23
فقدت توازنها وتعثرت على مسرح... هكذا خطفت شاكيرا القلوب بردّ فعلها (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
14:50
قرية برجا الشوفية نموزج لدعم رياضة السيدات
رياضة
14:50
قرية برجا الشوفية نموزج لدعم رياضة السيدات
0
أخبار دولية
14:48
فرنسا أمام المجهول
أخبار دولية
14:48
فرنسا أمام المجهول
0
أخبار دولية
14:41
الفرنسيون يحتجون… والحكومة تتغير
أخبار دولية
14:41
الفرنسيون يحتجون… والحكومة تتغير
0
تقارير نشرة الاخبار
14:40
سلام: الدولة مستمرة في بناء مؤسساتها وحصرية السلاح مستمرة
تقارير نشرة الاخبار
14:40
سلام: الدولة مستمرة في بناء مؤسساتها وحصرية السلاح مستمرة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:39
صحن الكبة النية في دائرة الجدل... ما هو تاريخه؟
تقارير نشرة الاخبار
14:39
صحن الكبة النية في دائرة الجدل... ما هو تاريخه؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:36
٢٥٠ طالبًا خسروا مدرستهم ...منهم من اختار ترك المدرسة ومنهم من يعيش المعاناة
تقارير نشرة الاخبار
14:36
٢٥٠ طالبًا خسروا مدرستهم ...منهم من اختار ترك المدرسة ومنهم من يعيش المعاناة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:35
جدل في بعاصير بسبب تشغيل كسارة من دون ترخيص
تقارير نشرة الاخبار
14:35
جدل في بعاصير بسبب تشغيل كسارة من دون ترخيص
0
أخبار دولية
13:16
تسوركوف حرّة بعد سنتين ونصف لدى حزب الله في العراق… وتفاصيل الصفقة غامضة
أخبار دولية
13:16
تسوركوف حرّة بعد سنتين ونصف لدى حزب الله في العراق… وتفاصيل الصفقة غامضة
0
أخبار دولية
13:14
مقر حماس في الدوحة... من الضغوط الأميركية إلى الصواريخ الإسرائيلية
أخبار دولية
13:14
مقر حماس في الدوحة... من الضغوط الأميركية إلى الصواريخ الإسرائيلية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
01:28
إليكم حال الطقس في لبنان...
حال الطقس
01:28
إليكم حال الطقس في لبنان...
2
أمن وقضاء
04:41
تدابير سير خلال تنفيذ أشغال ترميم وصيانة لإنارة نفق نهر الكلب
أمن وقضاء
04:41
تدابير سير خلال تنفيذ أشغال ترميم وصيانة لإنارة نفق نهر الكلب
3
أخبار لبنان
02:14
الكتلة الوطنية: لوضع حدّ للجنون الإسرائيلي
أخبار لبنان
02:14
الكتلة الوطنية: لوضع حدّ للجنون الإسرائيلي
4
أمن وقضاء
06:27
بعملية نوعية في تمنين التحتا... مفرزة استقصاء البقاع توقف مطلوبا خطيرا
أمن وقضاء
06:27
بعملية نوعية في تمنين التحتا... مفرزة استقصاء البقاع توقف مطلوبا خطيرا
5
أمن وقضاء
06:36
بالصور - تدريب مشترك بين الجيش واليونيفيل في مجال الألغام والذخائر غير المنفجرة
أمن وقضاء
06:36
بالصور - تدريب مشترك بين الجيش واليونيفيل في مجال الألغام والذخائر غير المنفجرة
6
أخبار دولية
01:13
رئيس الوزراء العراقي والرئيس الأميركي يعلنان الإفراج عن الباحثة إليزابيث تسوركوف المخطوفة منذ 2023
أخبار دولية
01:13
رئيس الوزراء العراقي والرئيس الأميركي يعلنان الإفراج عن الباحثة إليزابيث تسوركوف المخطوفة منذ 2023
7
أخبار لبنان
05:28
تعميم من وزيرة السياحة الى المؤسسات السياحية
أخبار لبنان
05:28
تعميم من وزيرة السياحة الى المؤسسات السياحية
8
اسرار
23:37
أسرار الصحف 10-9-2025
اسرار
23:37
أسرار الصحف 10-9-2025
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More