خطأ في الحجز يقود صديقتين إلى تونس بدلًا من نيس الفرنسية (فيديو)

واجهت مؤثرتان على تطبيق تيك توك موقفًا غير متوقع خلال عطلة كانتا تخططان لقضائها في مدينة نيس الفرنسية، بعدما وجدتا نفسيهما على متن طائرة متجهة إلى تونس، بسبب خطأ في حجز التذاكر.

وبدأت الحكاية حين أخطأ موظف في شركة الطيران في سماع طلبهما عند الحجز، فبدلًا من تذكرتين إلى "نيس"، قام بحجز تذكرتين إلى "تونس". ولم تدرك بريتني دزيالو وصديقتها الخطأ إلا بعد أن تحدّثتا مع أحد الركاب الذي أبلغهما بأن الطائرة متجهة إلى تونس.

وقالت بريتني للمضيفة: "نحن متجهتان إلى نيس بفرنسا، ولسنا في الوجهة الصحيحة". لكن المضيفة أوضحت أن فوات الأوان حال دون مغادرتهما الطائرة، إذ كانت حقائبهما قد شُحنت بالفعل، ونصحتهما بإكمال الرحلة وتسوية الأمر عند الوصول.

وبعد الهبوط في تونس، واجهت الفتاتان ارتباكًا إضافيًا أثناء محاولتهما شرح الموقف لموظفي المطار، خصوصًا مع وجود حاجز لغوي، ومع التشابه الكبير في نطق كلمتي "to Nice" و"Tunis"، ما جعل الموقف أكثر تعقيدًا وإرباكًا.