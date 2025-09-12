في نقابة الصحافة... لقاء تضامني دعا إليه أهالي الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية

في نقابة الصحافة في بيروت، لقاء تضامني دعا اليه أهالي الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية مع هيئة ممثلي الأسرى والمحررين.



عائلات الاسرى طالبوا الدولة بكشف مصير من خطفوا بعد وقف اطلاق النار في قراهم.