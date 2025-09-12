المنتدى المدنيّ لدعم تطبيق قانون المفقودين إنطلق

في انطلاقته الرسمية، اعلن المنتدى المدني لدعم تطبيق قانون المفقودين والمخفيين قسرًا ان فكرة انشاء المنتدى ولدت من الحاجة الى تطبيق قانون الفقودين والمخفيين قسرًا الذي كرس حق اهالي الضحايا بمعرفة مصير احبائهم.



وأوضح المنتدى أن مهمته تتمثل في مواكبة عمل الهيئة الوطنية للمفقودين وتقديم الدعم والتضامن المجتمعي لها.