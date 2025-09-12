النائب وائل أبو فاعور للـLBCI: أُبلغنا أنّ لجنة تحقيق دولية ستصل إلى السويداء في اليومين المقبلين للتحقيق في أحداث تموز الدامية التي شهدتها المحافظة

