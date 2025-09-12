فريد البستاني: أموال المودعين يجب أن تعود كاملة ومشروع قانون لاسترجاع الودائع بالليرة قريبًا

أكّد النائب فريد البستاني التزامه بمواصلة العمل والضغط لاسترجاع الودائع جميعها بمختلف العملات.

وأكّد، في المؤتمر الذي نظّمته جمعية اتحاد المودعين المغتربين وجمعية صرخة المودعين في مقرّ الاتحاد الماليّ العام، أنّ حماية حقوق المودعين تبقى في صلب أولوياته التشريعية.

وشكر البستاني الجمعيتين على تبنّيهما ودعمهما لمشروع القانون الذي قدّمه لحماية الودائع بالعملات الأجنبية وإعادة الانتظام إلى عمل القطاعين الماليّ والمصرفيّ.

وكشف أنّه بصدد تقديم مشروع قانون جديد خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين يهدف إلى استرجاع الودائع بالليرة اللبنانية.