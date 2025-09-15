الأخبار
الهلال الأحمر الفلسطيني: استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بعد اجتيازه جدار الفصل في منطقة الضاحية بالقدس

آخر الأخبار
2025-09-15 | 03:31
الهلال الأحمر الفلسطيني: استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بعد اجتيازه جدار الفصل في منطقة الضاحية بالقدس
0min
الهلال الأحمر الفلسطيني: استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بعد اجتيازه جدار الفصل في منطقة الضاحية بالقدس

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

آخر الأخبار
07:35

كنعان بعد لجنة المال: أقرينا قانون اعتبار العناصر الفارة من قوى الأمن الداخلي منذ ٢٠١٩ بحكم المطرودين من الخدمة معدلاً

LBCI
آخر الأخبار
07:31

الجزيرة: الجيش الإسرائيلي يقصف برج الغفري في مدينة غزة

LBCI
آخر الأخبار
07:29

روبيو من القدس: تحركات الاعتراف بدولة فلسطينية لا تقربنا من إقامة دولة فلسطينية

LBCI
أخبار دولية
07:22

نتنياهو: زيارة روبيو "رسالة واضحة" بوقوف واشنطن إلى جانب إسرائيل

