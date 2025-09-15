الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"حبي اللامتناهي"… نادين نسيب نجيم تعايد ابنها بطريقة مميزة (فيديو)

فنّ
2025-09-15 | 04:00
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;حبي اللامتناهي&quot;… نادين نسيب نجيم تعايد ابنها بطريقة مميزة (فيديو)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
"حبي اللامتناهي"… نادين نسيب نجيم تعايد ابنها بطريقة مميزة (فيديو)

شاركت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم مقطع فيديو عبر حسابها على منصة انستغرام حيث وثقت أجواء الاحتفال الذي أقامته بمناسبة عيد ميلاد ابنها.

واحتفلت نادين نسيب نجيم بعيد ميلاد ابنها جيوفاني حيث أطلت وهي تحضن ابنها أثناء تقطيع قالب الحلوى وعلّقت بعبارة باللغة الانكليزية مفادها: "عيد ميلاد سعيد حبيبي حبي اللامتناهي".
 

آخر الأخبار

فنّ

اللامتناهي"…

نادين

تعايد

ابنها

بطريقة

مميزة

(فيديو)

LBCI التالي
إليكم أبرز الفائزين في جوائز إيمي بنسختها السابعة والسبعين
بإطلالة جريئة وشفافة... كاثرين زيتا جونز تخطف الأنظار على السجادة الحمراء في حفل إيمي 2025
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2025-08-06

على أنغام أغنية "طراوة"... لحظات عائلية مميزة تجمع نانسي عجرم وابنتها (فيديو)

LBCI
فنّ
2025-07-25

في عيد ميلادها... معايدة مميزة من فريق عمل "كلو مسموح" لكارول سماحة (فيديو)

LBCI
فنّ
2025-07-05

بطريقة لافتة ومميزة... وائل كفوري يستعدّ لطرح أغنية "تك تك قلبي" والجمهور يتفاعل (فيديو)

LBCI
فنّ
2025-09-01

كارول سماحة تحتفل بعيد ميلاد ابنتها العاشر: "حبيبة قلبي تالا كبرت سنة" (فيديو)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
05:30

أحدث أفلام سلسلة "ديمن سلاير" يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية

LBCI
فنّ
04:59

"أدولسنس" يهيمن على جوائز إيمي للمسلسلات التلفزيونية

LBCI
فنّ
04:30

على أنغام أغنية "لغة الحب"... نانسي عجرم تمازح متابعيها (فيديو)

LBCI
فنّ
04:22

هذه كانت أجمل الإطلالات على السجادة الحمراء في حفل جوائز إيمي 2025

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2025-05-29

يارا تستعد لإصدار الأغنية الأولى من ألبومها اللبناني الجديد

LBCI
آخر الأخبار
06:50

الرئيس عون زار أمير قطر مجدداً ادانته للاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف الدوحة: لبنان يقف إلى جانب قطر ويتضامن معها ومع شعبها الشقيق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

الدولة أكبر مستأجر ... فما هو مصير المدارس المستأجرة في ظل قانون الايجارات الجديد

LBCI
فنّ
04:00

"حبي اللامتناهي"… نادين نسيب نجيم تعايد ابنها بطريقة مميزة (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
02:23

قمة عربية-إسلامية في الدوحة للبحث في الرد على الهجوم الإسرائيلي

LBCI
أخبار دولية
00:49

ترامب يدعو إسرائيل إلى الحذر بعد الهجوم الذي شنته على قطر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

من الحبر إلى الاحتفال... لوريان لو جور تطفئ شمعتها الـ١٠١ على إيقاع مهرجانها الأول

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

ورشة عمل لتطوير كرة السلة اللبنانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

الدولة أكبر مستأجر ... فما هو مصير المدارس المستأجرة في ظل قانون الايجارات الجديد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

بالفن لا بالدم مستشفى تبنين تشهد بأن الرعاية الصحية بخطر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

النفط الروسيّ قضية غش وتزوير وهدر مال عام أمام القضاء اللبنانيّ...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

حرب الطاقة تغيّر موازين العالم… هؤلاء هم الرابحون والخاسرون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

بعد فشل عملية اغتيال قيادة حماس... الإسرائيليون يلخصون التداعيات

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
02:09

أدرعي: قضينا أمس على عنصر في "حزب الله" في النبطية

LBCI
أمن وقضاء
03:35

وزير الداخلية: إحباط عملية تهريب 6 مليون و500 ألف حبة كبتاغون و700 كلغ من الحشيشة

LBCI
حال الطقس
04:02

طقس أشبه بالخريفي بين الثلاثاء والأربعاء... هذه التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
08:55

تحقيق في فرنسا بحق ميقاتي

LBCI
اسرار
23:46

أسرار الصحف 15-09-2025

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

النفط الروسيّ قضية غش وتزوير وهدر مال عام أمام القضاء اللبنانيّ...

LBCI
أخبار لبنان
05:07

لقاء بين رجي ونظيره القطري...

LBCI
آخر الأخبار
00:03

إحصاءات غرفة التحكم المروري: 4 قتلى و14 جريحًا في 10 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More