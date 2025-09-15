"حبي اللامتناهي"… نادين نسيب نجيم تعايد ابنها بطريقة مميزة (فيديو)

شاركت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم مقطع فيديو عبر حسابها على منصة انستغرام حيث وثقت أجواء الاحتفال الذي أقامته بمناسبة عيد ميلاد ابنها.



واحتفلت نادين نسيب نجيم بعيد ميلاد ابنها جيوفاني حيث أطلت وهي تحضن ابنها أثناء تقطيع قالب الحلوى وعلّقت بعبارة باللغة الانكليزية مفادها: "عيد ميلاد سعيد حبيبي حبي اللامتناهي".