الرئيس عون: نحن بعد أيامٍ على موعدٍ مع الجمعيةِ العمومية للأممِ المتحدة في نيويورك حيثُ يلتئمُ كلُ العالمِ الساعي إلى السلام فلنذهبْ إلى هناك بموقفٍ موحّد يجسّدُه سؤالٌ واحد: هل تريد حكومة إسرائيل أي سلام دائم عادل في منطقتنا؟

