مع انطلاق العد العكسي للحفل المنتظر... مفاجآت وأحاديث مشوّقة في الحلقة الثانية من "The Road To Murex"!
استقبل الإعلاميان شربل راجي وميا سعيد في الحلقة الثانية من "The Road To Murex D’or" الدكتور زاهي الحلو والدكتور فادي الحلو ومجموعة من المرشحين وأعضاء من لجنة التحكيم في موريكس دور 2025 للحديث عن التحضيرات للحفل الضخم المرتقب في 21 أيلول.
وفي التفاصيل، تحدث كل من الممثلين كارلوس عازار وريتا حايك عن الكواليس أثناء اختيار الأعمال المرشحة وعبّرا عن أهمية حفل الموريكس دور الذي يُعرض سنويا عبر شاشة الـLBCI التي يشعران "بالحنين الكبير تجاهها كونها كانت جزءًا لا يتجزأ من مسيرتيهما".
وقال الدكتور فادي الحلو في سياق الحلقة إن المشاكل التي قد تواجه اللجان أثناء التحضير للحفل والنتائج لا تكمن سوى في اختيار أسماء الجوائز.
وتطرّقت الممثلة هند باز للحديث عن أهمية المنافسة بين الأعمال الدرامية والممثلين عمومًا، كما تحدثت الإعلامية ومقدمة البرامج كارولينا دي أوليفيرا عن مهارة اللبنانيين ودورهم الكبير في "صناعة الفن عموما والحفلات خصوصا".
وشوّق الدكتور زاهي الحلو المشاهدين للمفاجآت التي تنتظرهم خلال حفل الموريكس دور في 21 أيلول، قائلا إن التحضيرات جارية لتقديم الأفضل.
كذلك، عبّرت كارولينا عن أهمية حفل الموريكس دور وتميّزه الدائم وسط زحمة الإنتاجات وحفلات توزيع الجوائز.
تانيا قسيس وطوني عيسى يستعيدان ذكريات التكريم في الموريكس دور
