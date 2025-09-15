مكتب رئيس الوزراء الكنديّ: القادة اتفقوا على ضرورة أن يظل التركيز على تعزيز السلام والأمن في الشرق الأوسط

الهلال الأحمر الفلسطيني: استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بعد اجتيازه جدار الفصل في منطقة الضاحية بالقدس

الهلال الأحمر الفلسطيني: استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بعد اجتيازه جدار الفصل في منطقة الضاحية بالقدس

الرئيس الإيراني: الكيان الصهيوني لا يعترف بأي إطار قانوني ولا يحترم القوانين واعتدى على عدد من الدول الإسلامية