الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
29
o
الجنوب
28
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
29
o
الجنوب
28
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رويترز عن مسؤول عسكري إسرائيلي: تقديراتنا تشير إلى أن 40% من سكان مدينة غزة انتقلوا بالفعل جنوبا
آخر الأخبار
2025-09-16 | 04:13
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
رويترز عن مسؤول عسكري إسرائيلي: تقديراتنا تشير إلى أن 40% من سكان مدينة غزة انتقلوا بالفعل جنوبا
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
مسؤول
عسكري
إسرائيلي:
تقديراتنا
مدينة
انتقلوا
بالفعل
جنوبا
التالي
وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي يلتقي في هذه الأثناء سفيرة الولايات المتحدة الأميركية ليزا جونسون
رويترز عن مسؤول عسكري إسرائيلي: تقديراتنا تشير إلى وجود الآلاف من إرهابيي حماس في مدينة غزة
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
05:48
الجزيرة: غارة إسرائيلية قرب بوابة مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة
آخر الأخبار
05:48
الجزيرة: غارة إسرائيلية قرب بوابة مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة
0
أخبار لبنان
05:36
رجّي ودّع السفيرة الأميركية وسفير ماليزيا... وتشديد على المسار السيادي والاصلاحي
أخبار لبنان
05:36
رجّي ودّع السفيرة الأميركية وسفير ماليزيا... وتشديد على المسار السيادي والاصلاحي
0
آخر الأخبار
05:32
مصادر "التقدمي الاشتراكي" للـLBCI: نتوقع أخبارا جيدة وقريبة فيما خص خريطة طريق عادلة في سوريا وإطلاق المختطفين وخصوصا المختطفات في السويداء وننظر بتفاؤل إلى لقاءات اليوم في دمشق ونشكر جهود الدول المعنية
آخر الأخبار
05:32
مصادر "التقدمي الاشتراكي" للـLBCI: نتوقع أخبارا جيدة وقريبة فيما خص خريطة طريق عادلة في سوريا وإطلاق المختطفين وخصوصا المختطفات في السويداء وننظر بتفاؤل إلى لقاءات اليوم في دمشق ونشكر جهود الدول المعنية
0
أخبار دولية
05:29
استدعاء القائمة بأعمال السفارة الإسرائيلية في مدريد مرتين خلال خمسة أيام
أخبار دولية
05:29
استدعاء القائمة بأعمال السفارة الإسرائيلية في مدريد مرتين خلال خمسة أيام
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
05:48
الجزيرة: غارة إسرائيلية قرب بوابة مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة
آخر الأخبار
05:48
الجزيرة: غارة إسرائيلية قرب بوابة مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة
0
آخر الأخبار
05:32
مصادر "التقدمي الاشتراكي" للـLBCI: نتوقع أخبارا جيدة وقريبة فيما خص خريطة طريق عادلة في سوريا وإطلاق المختطفين وخصوصا المختطفات في السويداء وننظر بتفاؤل إلى لقاءات اليوم في دمشق ونشكر جهود الدول المعنية
آخر الأخبار
05:32
مصادر "التقدمي الاشتراكي" للـLBCI: نتوقع أخبارا جيدة وقريبة فيما خص خريطة طريق عادلة في سوريا وإطلاق المختطفين وخصوصا المختطفات في السويداء وننظر بتفاؤل إلى لقاءات اليوم في دمشق ونشكر جهود الدول المعنية
0
آخر الأخبار
04:55
الجميل: يجب أن نتعلم أن نحمي أنفسنا بطريقة مختلفة وبلدنا كان محررا وأصبح محتلا بسبب الطريقة التي قررنا أن نعمل بها
آخر الأخبار
04:55
الجميل: يجب أن نتعلم أن نحمي أنفسنا بطريقة مختلفة وبلدنا كان محررا وأصبح محتلا بسبب الطريقة التي قررنا أن نعمل بها
0
آخر الأخبار
04:52
الجميل: قانون الانتخابات يفصل الاغتراب عن الداخل وما يمكن أن نقوم به هو أن نزيل الامور السيئة منه والعودة الى الـ128 نائبا وهذا الأمر سهل إن كانت هناك ارادة
آخر الأخبار
04:52
الجميل: قانون الانتخابات يفصل الاغتراب عن الداخل وما يمكن أن نقوم به هو أن نزيل الامور السيئة منه والعودة الى الـ128 نائبا وهذا الأمر سهل إن كانت هناك ارادة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
05:02
الجميل: أشهد للرئيس عون بالتعاطي بحكمة عالية... والقيادة أصبحت بموقع سيادي واضح
أخبار لبنان
05:02
الجميل: أشهد للرئيس عون بالتعاطي بحكمة عالية... والقيادة أصبحت بموقع سيادي واضح
0
أخبار دولية
01:59
الرئيس الكولومبي: واشنطن لم تعد تعتبر بوغوتا حليفة لها في مكافحة تجارة المخدرات
أخبار دولية
01:59
الرئيس الكولومبي: واشنطن لم تعد تعتبر بوغوتا حليفة لها في مكافحة تجارة المخدرات
0
خبر عاجل
04:03
توقيف مالك السفينة المرتبطة بانفجار مرفأ بيروت في بلغاريا
خبر عاجل
04:03
توقيف مالك السفينة المرتبطة بانفجار مرفأ بيروت في بلغاريا
0
منوعات
03:38
هجوم شرس في عرض البحر... حيتان قاتلة تُغرق يختًا سياحيًا قبالة سواحل البرتغال (فيديو)
منوعات
03:38
هجوم شرس في عرض البحر... حيتان قاتلة تُغرق يختًا سياحيًا قبالة سواحل البرتغال (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:09
روبيو يطالب بخطة لإنهاء حرب غزة ونتنياهو يلوّح بالتصعيد والاستيطان
تقارير نشرة الاخبار
14:09
روبيو يطالب بخطة لإنهاء حرب غزة ونتنياهو يلوّح بالتصعيد والاستيطان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
القمة العربية الإسلامية في قطر إدانات بلا قرارات حاسمة ولقاءات ثنائية تطغى على المشهد
تقارير نشرة الاخبار
14:07
القمة العربية الإسلامية في قطر إدانات بلا قرارات حاسمة ولقاءات ثنائية تطغى على المشهد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
محمية ارز جاج بين الجمال والتعديات
تقارير نشرة الاخبار
13:59
محمية ارز جاج بين الجمال والتعديات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
تحذير ليس كل ما يقوله ChatGPT صحيح… إليكم الدليل
تقارير نشرة الاخبار
13:56
تحذير ليس كل ما يقوله ChatGPT صحيح… إليكم الدليل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:14
موت متنقل على الطرقات والمسؤولون يختلفون على الصلاحيات القانونية
تقارير نشرة الاخبار
13:14
موت متنقل على الطرقات والمسؤولون يختلفون على الصلاحيات القانونية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:12
دفع الضرائب بواسطة البطاقات المصرفية
تقارير نشرة الاخبار
13:12
دفع الضرائب بواسطة البطاقات المصرفية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:09
السفينة هاوك 3: شبهة تزوير مستندات واثراء غير مشروع ومحاولة هروب من لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:09
السفينة هاوك 3: شبهة تزوير مستندات واثراء غير مشروع ومحاولة هروب من لبنان
0
أخبار دولية
13:04
قرار الدفاع الخليجي ومباحثات واشنطن... دلالات وتداعيات على القمة العربية الإسلامية
أخبار دولية
13:04
قرار الدفاع الخليجي ومباحثات واشنطن... دلالات وتداعيات على القمة العربية الإسلامية
0
أخبار دولية
13:00
القمة العربية الإسلامية في قطر: إدانات بلا قرارات حاسمة ولقاءات ثنائية تطغى على المشهد
أخبار دولية
13:00
القمة العربية الإسلامية في قطر: إدانات بلا قرارات حاسمة ولقاءات ثنائية تطغى على المشهد
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
12:12
معلومات الـLBCI: مباحثات بين الرئيس عون والرئيس السوريّ واتفاق على اجتماع وزراء خارجية البلدين لوضع تصور عن العلاقات
أخبار لبنان
12:12
معلومات الـLBCI: مباحثات بين الرئيس عون والرئيس السوريّ واتفاق على اجتماع وزراء خارجية البلدين لوضع تصور عن العلاقات
2
أخبار لبنان
14:55
أدرعي: غارة على مقر قيادة لـ"حزب الله" في منطقة النبطية
أخبار لبنان
14:55
أدرعي: غارة على مقر قيادة لـ"حزب الله" في منطقة النبطية
3
أمن وقضاء
13:01
توقيف أحد أبرز المطلوبين في منطقة الجمالية - بعلبك
أمن وقضاء
13:01
توقيف أحد أبرز المطلوبين في منطقة الجمالية - بعلبك
4
أمن وقضاء
10:50
تدابير سير صباح يوم غد على الطريق الممتدّ من الصيّاد حتى حاجز الجيش على جسر “عماد مغنيّة” بسبب أعمال تعبيد
أمن وقضاء
10:50
تدابير سير صباح يوم غد على الطريق الممتدّ من الصيّاد حتى حاجز الجيش على جسر “عماد مغنيّة” بسبب أعمال تعبيد
5
حال الطقس
02:15
طقس متقلب بين الصحو واحتمال تساقط بعض الأمطار
حال الطقس
02:15
طقس متقلب بين الصحو واحتمال تساقط بعض الأمطار
6
اسرار
23:38
أسرار الصحف 16-9-2025
اسرار
23:38
أسرار الصحف 16-9-2025
7
خبر عاجل
15:28
وزارة الصحة: إصابة ثمانية مواطنين بجروح في حصيلة أولية في الغارة الإسرائيلية على منطقة كسار زعتر في مدينة النبطية
خبر عاجل
15:28
وزارة الصحة: إصابة ثمانية مواطنين بجروح في حصيلة أولية في الغارة الإسرائيلية على منطقة كسار زعتر في مدينة النبطية
8
أمن وقضاء
05:01
خطفوا زوجها من منزله وطلبوا فدية... شعبة المعلومات تُوقف عصابة مسلّحة
أمن وقضاء
05:01
خطفوا زوجها من منزله وطلبوا فدية... شعبة المعلومات تُوقف عصابة مسلّحة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More