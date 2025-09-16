وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي يلتقي في هذه الأثناء سفيرة الولايات المتحدة الأميركية ليزا جونسون

التالي

سامي الجميل من قصر بعبدا: أشهد للرئيس عون بالتعاطي بحكمة عالية جدا حيال الازمة وندعمه دعما كاملا وعلينا أن نعطيه فرصة وحزب الكتائب الى جانب العهد حتى يستمر بالدفاع عن لبنان وحمايته