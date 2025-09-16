سامي الجميل من بعبدا: شكرنا الرئيس عون على الكلام الذي انتظرناه 35 سنة بمناسبة ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميّل وكلام عون وسلام يؤكد أننا انتقلنا الى مرحلة جديدة في لبنان

التالي

الجميل: قانون الانتخابات يفصل الاغتراب عن الداخل وما يمكن أن نقوم به هو أن نزيل الامور السيئة منه والعودة الى الـ128 نائبا وهذا الأمر سهل إن كانت هناك ارادة