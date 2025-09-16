سامي الجميل من قصر بعبدا: أشهد للرئيس عون بالتعاطي بحكمة عالية جدا حيال الازمة وندعمه دعما كاملا وعلينا أن نعطيه فرصة وحزب الكتائب الى جانب العهد حتى يستمر بالدفاع عن لبنان وحمايته

التالي

سامي الجميل من بعبدا: شكرنا الرئيس عون على الكلام الذي انتظرناه 35 سنة بمناسبة ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميّل وكلام عون وسلام يؤكد أننا انتقلنا الى مرحلة جديدة في لبنان