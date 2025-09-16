ترامب يعلن التوصل الى اتفاق بشأن تيك توك

أعلن الرئيس دونالد ترامب أن واشنطن وبكين توصلتا إلى اتفاق بشأن تيك توك الذي تصر الولايات المتحدة على وجوب نقل ملكيته لجهة أميركية.وقال ترامب للصحافيين لدى مغادرته البيت الأبيض للقيام بزيارة دولة إلى بريطانيا "لدينا اتفاق بشأن تيك توك. توصلت إلى اتفاق مع الصين".وأفاد بأنه سيتحدث إلى الرئيس شي الجمعة للتأكيد من كل الأمور.