LBCI
LBCI

بهاء الحريري: مشروع تلزيم ‎مطار القليعات وتوسعة ‎مطار رفيق الحريري الدولي خطوة أساسية

آخر الأخبار
2025-09-16 | 10:08
مشاهدات عالية
بهاء الحريري: مشروع تلزيم ‎مطار القليعات وتوسعة ‎مطار رفيق الحريري الدولي خطوة أساسية
0min
بهاء الحريري: مشروع تلزيم ‎مطار القليعات وتوسعة ‎مطار رفيق الحريري الدولي خطوة أساسية

أكد بهاء الحريري على منصة "إكس" أن "مشروع تلزيم ‎مطار القليعات وتوسعة ‎مطار رفيق الحريري الدولي، خطوة أساسية لتحديث قطاع الطيران وتعزيز الاقتصاد". 

وأعلن أن النجاح الحقيقي يبدأ من تنفيذ شفاف وفعّال بعيدًا عن المحاصصات، حتى تتحوّل هذه المشاريع إلى رافعة إنمائية لكل ‎لبنان. 
 
 
 
مقالات ذات صلة

LBCI
خبر عاجل
2025-07-30

وصول الشيخ بهاء الحريري الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-11

وصول الموفد الفرنسي جان ايف لودريان فجرًا الى مطار رفيق الحريري الدولي

LBCI
آخر الأخبار
2025-08-25

الموفدة الأميركية مورغان اورتاغوس وصلت الى مطار رفيق الحريري الدولي

LBCI
آخر الأخبار
2025-08-17

وصول الموفد الأميركي توم براك الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت

LBCI
آخر الأخبار
12:21

غوتيريش: الحرب في غزة غير مقبولة أخلاقيًا وسياسيًا وقانونيًا

LBCI
آخر الأخبار
12:18

غوتيريش: ما يحدث في غزة مروع ونشهد الآن تدميرًا منهجيًا لمدينة غزة

LBCI
آخر الأخبار
11:54

الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في القدس ومناطق واسعة غربها

LBCI
آخر الأخبار
11:54

الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب الكبرى ومناطق واسعة إلى الشرق منها

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-09-14

نزوح واسع للفلسطينيين من مدينة غزة وسط قصف إسرائيليّ مكثّف

LBCI
أخبار لبنان
03:09

رسامني من بعبدا: تسليم ملف مطار القليعات إلى الهيئة الناظمة للطيران المدني

LBCI
موضة وجمال
2025-09-15

تعود للعام 2011... صورة قديمة لكيم كارداشيان تشعل مواقع التواصل والجمهور يتفاعل!

LBCI
فنّ
2025-09-15

على أنغام أغنية "لغة الحب"... نانسي عجرم تمازح متابعيها (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
08:11

وزارة الثقافة تطلق مبادرة شاملة من المكتبة الوطنية

LBCI
أخبار دولية
07:15

الجيش الإسرائيلي يواصل تصعيده في غزة... إليكم آخر المستجدات

LBCI
أخبار لبنان
06:55

إعلان فعاليات إحياء الذكرى‎ السنوية الأولى لاستشهاد نصرالله وصفي الدين

LBCI
أخبار لبنان
06:41

سلام التقى المطيري... منظمة العمل العربية تطلق مشاريع لدعم سوق العمل في لبنان

LBCI
أخبار لبنان
05:02

الجميل: أشهد للرئيس عون بالتعاطي بحكمة عالية... والقيادة أصبحت بموقع سيادي واضح

LBCI
أخبار لبنان
03:57

رئيس الجمهورية استقبل وزير الإعلام والأمين العام لملتقى الإعلام العربي: لبنان كان وسيبقى مركزاً إعلامياً عربياً ودولياً رائداً

LBCI
أخبار لبنان
03:09

رسامني من بعبدا: تسليم ملف مطار القليعات إلى الهيئة الناظمة للطيران المدني

LBCI
أخبار دولية
01:17

ترامب: نتنياهو "لن يضرب قطر" مجددا

LBCI
أخبار دولية
00:27

روبيو: أمام حماس "مهلة قصيرة جدا" قد تكون أياما للقبول باتفاق لوقف النار

LBCI
أمن وقضاء
05:01

خطفوا زوجها من منزله وطلبوا فدية... شعبة المعلومات تُوقف عصابة مسلّحة

LBCI
خبر عاجل
06:10

معلومات للـLBCI: احدى الهيئات الاتهامية برئاسة القاضية الخازن تحاول الاستحواذ على ملف الكازينو

LBCI
حال الطقس
02:15

طقس متقلب بين الصحو واحتمال تساقط بعض الأمطار

LBCI
أخبار لبنان
14:55

أدرعي: غارة على مقر قيادة لـ"حزب الله" في منطقة النبطية

LBCI
أمن وقضاء
13:01

توقيف أحد أبرز المطلوبين في منطقة الجمالية - بعلبك

LBCI
اسرار
23:38

أسرار الصحف 16-9-2025

LBCI
اقتصاد
02:05

ارتفاع في أسعار المحروقات...

LBCI
خبر عاجل
15:28

وزارة الصحة: إصابة ثمانية مواطنين بجروح في حصيلة أولية في الغارة الإسرائيلية على منطقة كسار زعتر في مدينة النبطية

