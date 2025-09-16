بهاء الحريري: مشروع تلزيم ‎مطار القليعات وتوسعة ‎مطار رفيق الحريري الدولي خطوة أساسية

أكد بهاء الحريري على منصة "إكس" أن "مشروع تلزيم ‎مطار القليعات وتوسعة ‎مطار رفيق الحريري الدولي، خطوة أساسية لتحديث قطاع الطيران وتعزيز الاقتصاد".وأعلن أن النجاح الحقيقي يبدأ من تنفيذ شفاف وفعّال بعيدًا عن المحاصصات، حتى تتحوّل هذه المشاريع إلى رافعة إنمائية لكل ‎لبنان.