مقتل 50 بعد اشتعال قارب يقل 75 لاجئا سودانيا قبالة ليبيا

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن 50 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم بعد اشتعال النيران في قارب يقل 75 لاجئاً سودانيا قبالة سواحل ليبيا يوم الأحد.وذكرت المنظمة أنها قدمت الدعم الطبي لأربعة وعشرين شخصا نجوا من الحادث.