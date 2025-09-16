الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
25
o
الجنوب
26
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
25
o
الجنوب
26
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مقتل 50 بعد اشتعال قارب يقل 75 لاجئا سودانيا قبالة ليبيا
آخر الأخبار
2025-09-16 | 10:33
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
مقتل 50 بعد اشتعال قارب يقل 75 لاجئا سودانيا قبالة ليبيا
أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن 50 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم بعد اشتعال النيران في قارب يقل 75 لاجئاً سودانيا قبالة سواحل ليبيا يوم الأحد.
وذكرت المنظمة أنها قدمت الدعم الطبي لأربعة وعشرين شخصا نجوا من الحادث.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
اشتعال
لاجئا
سودانيا
قبالة
ليبيا
التالي
احصاءات غرفة التحكم المروري: ١٥ جريحا في ١١ حادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
سلام سلم عائلة الياس خوري وسام الأرز الوطنيّ
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
12:21
غوتيريش: الحرب في غزة غير مقبولة أخلاقيًا وسياسيًا وقانونيًا
آخر الأخبار
12:21
غوتيريش: الحرب في غزة غير مقبولة أخلاقيًا وسياسيًا وقانونيًا
0
آخر الأخبار
12:18
غوتيريش: ما يحدث في غزة مروع ونشهد الآن تدميرًا منهجيًا لمدينة غزة
آخر الأخبار
12:18
غوتيريش: ما يحدث في غزة مروع ونشهد الآن تدميرًا منهجيًا لمدينة غزة
0
أخبار لبنان
12:16
بري بحث مع جنبلاط ورئيس التقدمي الأوضاع في لبنان والمنطقة
أخبار لبنان
12:16
بري بحث مع جنبلاط ورئيس التقدمي الأوضاع في لبنان والمنطقة
0
أمن وقضاء
12:09
هبة من اليونيفيل للجيش اللبناني لتعزيز سلطة الدولة في جنوب لبنان
أمن وقضاء
12:09
هبة من اليونيفيل للجيش اللبناني لتعزيز سلطة الدولة في جنوب لبنان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
12:21
غوتيريش: الحرب في غزة غير مقبولة أخلاقيًا وسياسيًا وقانونيًا
آخر الأخبار
12:21
غوتيريش: الحرب في غزة غير مقبولة أخلاقيًا وسياسيًا وقانونيًا
0
آخر الأخبار
12:18
غوتيريش: ما يحدث في غزة مروع ونشهد الآن تدميرًا منهجيًا لمدينة غزة
آخر الأخبار
12:18
غوتيريش: ما يحدث في غزة مروع ونشهد الآن تدميرًا منهجيًا لمدينة غزة
0
آخر الأخبار
11:54
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في القدس ومناطق واسعة غربها
آخر الأخبار
11:54
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في القدس ومناطق واسعة غربها
0
آخر الأخبار
11:54
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب الكبرى ومناطق واسعة إلى الشرق منها
آخر الأخبار
11:54
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب الكبرى ومناطق واسعة إلى الشرق منها
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-09-14
نزوح واسع للفلسطينيين من مدينة غزة وسط قصف إسرائيليّ مكثّف
أخبار دولية
2025-09-14
نزوح واسع للفلسطينيين من مدينة غزة وسط قصف إسرائيليّ مكثّف
0
أخبار لبنان
03:09
رسامني من بعبدا: تسليم ملف مطار القليعات إلى الهيئة الناظمة للطيران المدني
أخبار لبنان
03:09
رسامني من بعبدا: تسليم ملف مطار القليعات إلى الهيئة الناظمة للطيران المدني
0
موضة وجمال
2025-09-15
تعود للعام 2011... صورة قديمة لكيم كارداشيان تشعل مواقع التواصل والجمهور يتفاعل!
موضة وجمال
2025-09-15
تعود للعام 2011... صورة قديمة لكيم كارداشيان تشعل مواقع التواصل والجمهور يتفاعل!
0
فنّ
2025-09-15
على أنغام أغنية "لغة الحب"... نانسي عجرم تمازح متابعيها (فيديو)
فنّ
2025-09-15
على أنغام أغنية "لغة الحب"... نانسي عجرم تمازح متابعيها (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:11
وزارة الثقافة تطلق مبادرة شاملة من المكتبة الوطنية
أخبار لبنان
08:11
وزارة الثقافة تطلق مبادرة شاملة من المكتبة الوطنية
0
أخبار دولية
07:15
الجيش الإسرائيلي يواصل تصعيده في غزة... إليكم آخر المستجدات
أخبار دولية
07:15
الجيش الإسرائيلي يواصل تصعيده في غزة... إليكم آخر المستجدات
0
أخبار لبنان
06:55
إعلان فعاليات إحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد نصرالله وصفي الدين
أخبار لبنان
06:55
إعلان فعاليات إحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد نصرالله وصفي الدين
0
أخبار لبنان
06:41
سلام التقى المطيري... منظمة العمل العربية تطلق مشاريع لدعم سوق العمل في لبنان
أخبار لبنان
06:41
سلام التقى المطيري... منظمة العمل العربية تطلق مشاريع لدعم سوق العمل في لبنان
0
أخبار لبنان
05:02
الجميل: أشهد للرئيس عون بالتعاطي بحكمة عالية... والقيادة أصبحت بموقع سيادي واضح
أخبار لبنان
05:02
الجميل: أشهد للرئيس عون بالتعاطي بحكمة عالية... والقيادة أصبحت بموقع سيادي واضح
0
أخبار لبنان
03:57
رئيس الجمهورية استقبل وزير الإعلام والأمين العام لملتقى الإعلام العربي: لبنان كان وسيبقى مركزاً إعلامياً عربياً ودولياً رائداً
أخبار لبنان
03:57
رئيس الجمهورية استقبل وزير الإعلام والأمين العام لملتقى الإعلام العربي: لبنان كان وسيبقى مركزاً إعلامياً عربياً ودولياً رائداً
0
أخبار لبنان
03:09
رسامني من بعبدا: تسليم ملف مطار القليعات إلى الهيئة الناظمة للطيران المدني
أخبار لبنان
03:09
رسامني من بعبدا: تسليم ملف مطار القليعات إلى الهيئة الناظمة للطيران المدني
0
أخبار دولية
01:17
ترامب: نتنياهو "لن يضرب قطر" مجددا
أخبار دولية
01:17
ترامب: نتنياهو "لن يضرب قطر" مجددا
0
أخبار دولية
00:27
روبيو: أمام حماس "مهلة قصيرة جدا" قد تكون أياما للقبول باتفاق لوقف النار
أخبار دولية
00:27
روبيو: أمام حماس "مهلة قصيرة جدا" قد تكون أياما للقبول باتفاق لوقف النار
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
05:01
خطفوا زوجها من منزله وطلبوا فدية... شعبة المعلومات تُوقف عصابة مسلّحة
أمن وقضاء
05:01
خطفوا زوجها من منزله وطلبوا فدية... شعبة المعلومات تُوقف عصابة مسلّحة
2
خبر عاجل
06:10
معلومات للـLBCI: احدى الهيئات الاتهامية برئاسة القاضية الخازن تحاول الاستحواذ على ملف الكازينو
خبر عاجل
06:10
معلومات للـLBCI: احدى الهيئات الاتهامية برئاسة القاضية الخازن تحاول الاستحواذ على ملف الكازينو
3
حال الطقس
02:15
طقس متقلب بين الصحو واحتمال تساقط بعض الأمطار
حال الطقس
02:15
طقس متقلب بين الصحو واحتمال تساقط بعض الأمطار
4
أخبار لبنان
14:55
أدرعي: غارة على مقر قيادة لـ"حزب الله" في منطقة النبطية
أخبار لبنان
14:55
أدرعي: غارة على مقر قيادة لـ"حزب الله" في منطقة النبطية
5
أمن وقضاء
13:01
توقيف أحد أبرز المطلوبين في منطقة الجمالية - بعلبك
أمن وقضاء
13:01
توقيف أحد أبرز المطلوبين في منطقة الجمالية - بعلبك
6
اسرار
23:38
أسرار الصحف 16-9-2025
اسرار
23:38
أسرار الصحف 16-9-2025
7
اقتصاد
02:05
ارتفاع في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:05
ارتفاع في أسعار المحروقات...
8
خبر عاجل
15:28
وزارة الصحة: إصابة ثمانية مواطنين بجروح في حصيلة أولية في الغارة الإسرائيلية على منطقة كسار زعتر في مدينة النبطية
خبر عاجل
15:28
وزارة الصحة: إصابة ثمانية مواطنين بجروح في حصيلة أولية في الغارة الإسرائيلية على منطقة كسار زعتر في مدينة النبطية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More