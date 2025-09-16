القوات السورية سحبت سلاحها الثقيل من جنوب البلاد

سحبت القوات السورية أسلحتها الثقيلة من جنوب البلاد بعد مطالبة إسرائيل بجعله منزوع السلاح، بحسب ما أفاد مسؤول عسكري سوري وكالة فرانس برس.



وقال المسؤول إن "القوات السورية سحبت سلاحها الثقيل من الجنوب السوري".



وأوضح أن العملية "بدأت منذ شهرين"، أي عقب أعمال العنف التي شهدتها السويداء، وقامت خلالها إسرائيل باستهداف مقرات رسمية في دمشق وآليات للقوات الحكومية بعد انتشارها في المحافظة ذات الغالبية الدرزية.



في السياق، أفاد مصدر دبلوماسي في دمشق بأن عملية سحب السلاح الثقيل شملت منطقة جنوب البلاد "وصولا إلى نحو 10 كلم جنوب دمشق".





