الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط والنائب تيمور جنبلاط في عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري

2025-09-16 | 11:31
الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط والنائب تيمور جنبلاط في عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري
الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط والنائب تيمور جنبلاط في عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري

 
 
