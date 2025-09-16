الولايات المتحدة تصدر عقوبات جديدة متعلقة بإيران

ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة أصدرت عقوبات جديدة متعلقة بإيران تستهدف أفرادا وكيانات تقول واشنطن إنهم يمولون الحرس الثوري الإيراني، بعضهم في هونج كونج والإمارات.



وأضافت الوزارة أن المستهدفين ساعدوا في تنسيق تحويلات مالية، جزء منها من بيع النفط الإيراني، لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني ووزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية.



وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن "مثل هذه الشبكات من بنوك الظل أي المصارف الموازية الإيرانية، التي تديرها جهات تيسير مالي غير مشروعة لكنها تحظى بالموثوقية لدى إيران، تسيء استخدام النظام المالي الدولي وتتهرب من العقوبات عن طريق غسل الأموال عبر شركات الواجهة الخارجية والعملات المشفرة".



وتحظر العقوبات الأمريكية على الأفراد والشركات الأمريكية الدخول في أي معاملات تجارية مع المستهدفين.