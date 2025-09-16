الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
22
o
الجنوب
26
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عندي سؤال
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
22
o
الجنوب
26
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق صاروخ من اليمن
آخر الأخبار
2025-09-16 | 11:50
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق صاروخ من اليمن
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الإسرائيلي:
رصدنا
إطلاق
صاروخ
اليمن
التالي
وزير الخارجية الأميركي: أمام حماس مهلة قصيرة جدا قد تكون أياما للقبول باتفاق لوقف إطلاق النار
احصاءات غرفة التحكم المروري: ١٥ جريحا في ١١ حادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
14:27
الخارجية السورية: نعمل مع الولايات المتحدة على التوصل لتفاهمات أمنية مع اسرائيل
آخر الأخبار
14:27
الخارجية السورية: نعمل مع الولايات المتحدة على التوصل لتفاهمات أمنية مع اسرائيل
0
آخر الأخبار
14:23
نتانياهو يعلن أنه سيلتقي ترامب بعد خطابه في الأمم المتحدة هذا الشهر
آخر الأخبار
14:23
نتانياهو يعلن أنه سيلتقي ترامب بعد خطابه في الأمم المتحدة هذا الشهر
0
أخبار دولية
14:19
بوتين: 100 ألف عسكري يشاركون في المناورات الروسية-البيلاروسية
أخبار دولية
14:19
بوتين: 100 ألف عسكري يشاركون في المناورات الروسية-البيلاروسية
0
آخر الأخبار
13:48
نتنياهو: إسرائيل ستبني "صناعة أسلحة مستقلة" قادرة على "الصمود في وجه القيود الدولية"
آخر الأخبار
13:48
نتنياهو: إسرائيل ستبني "صناعة أسلحة مستقلة" قادرة على "الصمود في وجه القيود الدولية"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
14:27
الخارجية السورية: نعمل مع الولايات المتحدة على التوصل لتفاهمات أمنية مع اسرائيل
آخر الأخبار
14:27
الخارجية السورية: نعمل مع الولايات المتحدة على التوصل لتفاهمات أمنية مع اسرائيل
0
آخر الأخبار
14:23
نتانياهو يعلن أنه سيلتقي ترامب بعد خطابه في الأمم المتحدة هذا الشهر
آخر الأخبار
14:23
نتانياهو يعلن أنه سيلتقي ترامب بعد خطابه في الأمم المتحدة هذا الشهر
0
آخر الأخبار
13:48
نتنياهو: إسرائيل ستبني "صناعة أسلحة مستقلة" قادرة على "الصمود في وجه القيود الدولية"
آخر الأخبار
13:48
نتنياهو: إسرائيل ستبني "صناعة أسلحة مستقلة" قادرة على "الصمود في وجه القيود الدولية"
0
آخر الأخبار
13:08
رئيس الأركان الإسرائيلي: نعمل في عمق مدينة غزة وهدفنا تشديد ضربتنا لحماس لتحرير المختطفين
آخر الأخبار
13:08
رئيس الأركان الإسرائيلي: نعمل في عمق مدينة غزة وهدفنا تشديد ضربتنا لحماس لتحرير المختطفين
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-05-31
"رابطة موظفي الإدارة العامة" تؤكد الإضراب التحذيري الاثنين
أخبار لبنان
2025-05-31
"رابطة موظفي الإدارة العامة" تؤكد الإضراب التحذيري الاثنين
0
اسرار
23:38
أسرار الصحف 16-9-2025
اسرار
23:38
أسرار الصحف 16-9-2025
0
صحة وتغذية
09:30
5 اختلافات رئيسية بين ضباب الدماغ وأعراض مرض الزهايمر... هذا ما كشفه الخبراء!
صحة وتغذية
09:30
5 اختلافات رئيسية بين ضباب الدماغ وأعراض مرض الزهايمر... هذا ما كشفه الخبراء!
0
تقارير نشرة الاخبار
12:56
ترامب: لا أعرف الكثير عن عملية غزة
تقارير نشرة الاخبار
12:56
ترامب: لا أعرف الكثير عن عملية غزة
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
13:47
البطل اللبناني الدولي في كمال الأجسام أيمن برو عاد إلى بيروت
رياضة
13:47
البطل اللبناني الدولي في كمال الأجسام أيمن برو عاد إلى بيروت
0
أخبار دولية
13:43
إتفاق أميركي صيني بشأن ملكية تيك توك... ماذا عنه؟
أخبار دولية
13:43
إتفاق أميركي صيني بشأن ملكية تيك توك... ماذا عنه؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
أبرز المواقف بعد الإجتماع الثلاثي في دمشق...
تقارير نشرة الاخبار
13:43
أبرز المواقف بعد الإجتماع الثلاثي في دمشق...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
المتنمر مجرم في لبنان.. قريبًا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:41
المتنمر مجرم في لبنان.. قريبًا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
قطر بين حدي الدعم المطلق لإسرائيل وعدم التخلي عن دول الخليج
تقارير نشرة الاخبار
13:36
قطر بين حدي الدعم المطلق لإسرائيل وعدم التخلي عن دول الخليج
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
أزمة الكهرباء المزمنة... لا نور ولا صحة
تقارير نشرة الاخبار
13:27
أزمة الكهرباء المزمنة... لا نور ولا صحة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
تل أبيب تواصل تدعيم ترسانتها العسكرية والتحضير لحروب كبرى
تقارير نشرة الاخبار
13:25
تل أبيب تواصل تدعيم ترسانتها العسكرية والتحضير لحروب كبرى
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:10
مقدمة النشرة المسائية 16-09-2025
مقدمة نشرة الاخبار
13:10
مقدمة النشرة المسائية 16-09-2025
0
تقارير نشرة الاخبار
12:56
ترامب: لا أعرف الكثير عن عملية غزة
تقارير نشرة الاخبار
12:56
ترامب: لا أعرف الكثير عن عملية غزة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
05:01
خطفوا زوجها من منزله وطلبوا فدية... شعبة المعلومات تُوقف عصابة مسلّحة
أمن وقضاء
05:01
خطفوا زوجها من منزله وطلبوا فدية... شعبة المعلومات تُوقف عصابة مسلّحة
2
خبر عاجل
06:10
معلومات للـLBCI: احدى الهيئات الاتهامية برئاسة القاضية الخازن تحاول الاستحواذ على ملف الكازينو
خبر عاجل
06:10
معلومات للـLBCI: احدى الهيئات الاتهامية برئاسة القاضية الخازن تحاول الاستحواذ على ملف الكازينو
3
حال الطقس
02:15
طقس متقلب بين الصحو واحتمال تساقط بعض الأمطار
حال الطقس
02:15
طقس متقلب بين الصحو واحتمال تساقط بعض الأمطار
4
أخبار لبنان
14:55
أدرعي: غارة على مقر قيادة لـ"حزب الله" في منطقة النبطية
أخبار لبنان
14:55
أدرعي: غارة على مقر قيادة لـ"حزب الله" في منطقة النبطية
5
اسرار
23:38
أسرار الصحف 16-9-2025
اسرار
23:38
أسرار الصحف 16-9-2025
6
اقتصاد
02:05
ارتفاع في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:05
ارتفاع في أسعار المحروقات...
7
خبر عاجل
15:28
وزارة الصحة: إصابة ثمانية مواطنين بجروح في حصيلة أولية في الغارة الإسرائيلية على منطقة كسار زعتر في مدينة النبطية
خبر عاجل
15:28
وزارة الصحة: إصابة ثمانية مواطنين بجروح في حصيلة أولية في الغارة الإسرائيلية على منطقة كسار زعتر في مدينة النبطية
8
خبر عاجل
04:03
توقيف مالك السفينة المرتبطة بانفجار مرفأ بيروت في بلغاريا
خبر عاجل
04:03
توقيف مالك السفينة المرتبطة بانفجار مرفأ بيروت في بلغاريا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More