نتانياهو يعلن أنه سيلتقي ترامب بعد خطابه في الأمم المتحدة هذا الشهر

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أنه سيلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت لاحق من هذا الشهر بعد إلقاء كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.



وقال نتانياهو في مؤتمر صحافي "لقد دعاني ترامب إلى البيت الأبيض. سألتقي به بعد خطابي في الأمم المتحدة".