الخارجية السورية: نعمل مع الولايات المتحدة على التوصل لتفاهمات أمنية مع اسرائيل

أعلنت الخارجية السورية، أن دمشق تعمل مع واشنطن على التوصل لتفاهمات أمنية مع اسرائيل حول جنوب سوريا، في إطار خريطة طريق اعتمدتها سوريا بدعم من الولايات المتحدة والأردن حول محافظة السويداء.وقالت الخارجية في بيان: "إن من بين الخطوات التي تنصّ عليها الخريطة هي أن تعمل الولايات المتحدة، وبالتشاور مع الحكومة السورية، على التوصل لتفاهمات أمنية مع إسرائيل حول الجنوب السوري تعالج الشواغل الأمنية المشروعة لكل من سوريا وإسرائيل، مع التأكيد على سيادة سوريا وسلامة أراضيها".