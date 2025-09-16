نتانياهو يتهم قطر بتمويل حماس ويعتبر ضربة الدوحة "مبررة"

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قطر بتمويل حماس، معتبرا أن الضربة التي استهدفت قادة الحركة الفلسطينية في الدوحة الأسبوع الماضي كانت "مبررة".



وقال نتانياهو خلال مؤتمر صحافي "قطر على ارتباط بحماس، فهي تؤويها وتمولها. لديها أدوات ضغط قوية، لكنها اختارت عدم استخدامها".



وأضاف "لذلك، كان تحركنا مبررا تماما".