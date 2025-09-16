روبيو: ترامب قد يلتقي زيلينسكي الأسبوع المقبل لبحث جهود السلام في أوكرانيا

أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن الرئيس دونالد ترامب سيلتقي على الأرجح نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأسبوع المقبل ضمن مساعيه للتوسط في اتفاق سلام يشمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وقال روبيو أمام صحافيين في إسرائيل إن ترامب أجرى "العديد من المكالمات الهاتفية مع بوتين ولقاءات عدة مع زيلينسكي الذي سيلتقيه على الأرجح مجددا آخر الأسبوع المقبل في نيويورك" حيث تعقد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.