الوكالة الوطنية للإعلام: الجيش الإسرائيلي إستهدف عند منتصف الليل منطقة وادي مظلم عند أطراف بلدة راميا بعدد من قذائف الهاون أطلقها من موقع الراهب الإسرائيلي

2025-09-18 | 00:26
الوكالة الوطنية للإعلام: الجيش الإسرائيلي إستهدف عند منتصف الليل منطقة وادي مظلم عند أطراف بلدة راميا بعدد من قذائف الهاون أطلقها من موقع الراهب الإسرائيلي
0min
الوكالة الوطنية للإعلام: الجيش الإسرائيلي إستهدف عند منتصف الليل منطقة وادي مظلم عند أطراف بلدة راميا بعدد من قذائف الهاون أطلقها من موقع الراهب الإسرائيلي

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الوطنية

للإعلام:

الجيش

الإسرائيلي

إستهدف

منتصف

الليل

منطقة

أطراف

راميا

قذائف

الهاون

أطلقها

الراهب

الإسرائيلي

إحصاءات غرفة التحكم المروري: قتيلان و18 جريحًا في 16 حادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
الرئيس السوريّ: المفاوضات الجارية مع إسرائيل قد تؤدي إلى نتائج في الأيام المقبلة
آخر الأخبار

LBCI
أخبار لبنان
02:57

"اليونيفيل" تستأنف عمليات إزالة الألغام جنوبًا بعد توقف دام عامين

LBCI
أخبار دولية
02:46

مجلس الأمن الدوليّ يصوّت على مشروع قرار جديد في شأن غزة

LBCI
أخبار دولية
02:01

مصادر لرويترز: الإستغناء عن دبلوماسيين أميركيين وسط جهود سياسية مؤيدة لدمشق

LBCI
أمن وقضاء
01:56

اليازا: فتحات قاتلة على أوتوستراد جبيل

LBCI
أخبار دولية
02:46

مجلس الأمن الدوليّ يصوّت على مشروع قرار جديد في شأن غزة

LBCI
آخر الأخبار
01:54

مصادر للـLBCI: بعد التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى في السويداء والذي نص على إطلاق سراح ١١٠ من الدروز مقابل الأسرى لدى الشيخ الهجري وعددهم ٣٠ تراجعت جماعة الهجري عن الإتفاق وعرضت إطلاق ٧ أسرى فقط مقابل جميع الأسرى الدروز

LBCI
آخر الأخبار
01:38

خمسة مصادر لرويترز: إستغناء مفاجىء عن دبلوماسيين أميركيين معنيين بسوريا في الأيام الماضية

LBCI
آخر الأخبار
00:51

الجيش الإسرائيلي: إستهدفنا وقضينا أمس على حسين سيفو شريف في منطقة بعلبك في لبنان وهو عمل كتاجر سلاح بارز داخل لبنان ووجه خلايا مسلحة في سوريا خططت لعمليات ضد إسرائيل

LBCI
فنّ
09:25

إيد شيران يكشف لمحة نادرة جدًا عن حياته الزوجية... وهذا ما قاله عن "الصراع الحقيقي" في علاقته مع زوجته

LBCI
صحف اليوم
00:33

أورتاغوس إلى بيروت (الأنباء الإلكترونية)

LBCI
أمن وقضاء
2025-05-18

بيروت مدينتي: منع مندوبينا الجوالين من دخول إلى مراكز الفرز

LBCI
حال الطقس
2025-08-22

طقس صيفي معتاد والحرارة ضمن معدلاتها الموسمية...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:04

قطر الخيرية رسمياً في بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

أبو فاعور للـLBCI: موقف براك يأتي إنصافًا لحقيقة الدور الذي يؤديه جنبلاط

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

في مستشفى بيت شباب جمعية RAM تنهض بالمكان وبالإنسان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

سندات اليوروبوندز اللبنانية تتفوق على الذهب والبيتكوين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

ملف تفجير المرفأ يُفتح من جديد... وبيروت تتحرك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

إسرائيل تسعى إلى اتفاق أمني جديد مع سوريا قبل مؤتمر حل الدولتين

LBCI
أخبار لبنان
13:26

مسيرة في صور بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتفجيرات البايجرز

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

عام على عملية 17 أيلول… ألغاز البيجرز بين ما كُشف وما بقي سرًا

LBCI
آخر الأخبار
12:55

مسيرة في بيروت في الذكرى السنوية لتفجيرات البيجر

LBCI
أخبار لبنان
05:11

المالية تحوّل منحة العسكريين الشهرية إلى مصرف لبنان واستلامها يبدأ الخميس

LBCI
منوعات
04:35

بين التطمينات والشائعات حول إصابته بالسرطان... المكياج على يد ترامب يثير الجدل مجددا وهذا ما أكده الأطباء

LBCI
أخبار لبنان
01:54

الموت يغيب الإعلامية يمنى شري عن عمر ناهز 55 عامًا

LBCI
منوعات
05:38

بعد انتشار فيديوهات "الكائن الفضائي" المرعب... إليكم الحقيقة التي كشفها الخبراء

LBCI
آخر الأخبار
00:51

الجيش الإسرائيلي: إستهدفنا وقضينا أمس على حسين سيفو شريف في منطقة بعلبك في لبنان وهو عمل كتاجر سلاح بارز داخل لبنان ووجه خلايا مسلحة في سوريا خططت لعمليات ضد إسرائيل

LBCI
خبر عاجل
13:50

وزارة الصحة: سقوط شهيدين في حصيلة أولية في الغارة الإسرائيليّة على سيارة في مدينة بعلبك

LBCI
أخبار لبنان
09:22

سقوط "كونتينر" في مرفأ بيروت و"اليازا "تطلق نداءً عاجلًا

LBCI
خبر عاجل
13:05

غارة اسرائيلية تستهدف سيارة في بعلبك ووقوع اصابات

