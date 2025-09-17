الرئيس السوريّ: المفاوضات الجارية مع إسرائيل قد تؤدي إلى نتائج في الأيام المقبلة

أكّد الرئيس السوريّ أحمد الشرع أنّ المفاوضات الجارية مع إسرائيل للتوصل إلى اتفاق أمنيّ قد تؤدي إلى نتائج "في الأيام المقبلة".



ووصف الشرع للصحافيين في دمشق الاتفاق الأمنيّ بأنه "ضرورة".



وذكر أنه سيتطلب احترام مجال سوريا الجوي ووحدة أراضيها وأن يخضع لمراقبة الأمم المتحدة.

وشدد على أنّ واشنطن لا تضغط على دمشق للتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل.



كما شدد الشرع على أنّه إذا نجح الاتفاق الأمنيّ فمن الممكن التوصل إلى "اتفاقيات أخرى" ولكن "السلام والتطبيع" ليسا على الطاولة الآن.