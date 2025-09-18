الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
27
o
الجنوب
30
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
كسر عضم - السراديب
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
27
o
الجنوب
30
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ترامب وستارمر يوقعان اتفاق تعاون تكنولوجيّ بين الولايات المتحدة وبريطانيا
آخر الأخبار
2025-09-18 | 08:42
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
ترامب وستارمر يوقعان اتفاق تعاون تكنولوجيّ بين الولايات المتحدة وبريطانيا
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
وستارمر
يوقعان
اتفاق
تعاون
تكنولوجيّ
الولايات
المتحدة
وبريطانيا
التالي
خدمة الإسعاف الإسرائيلية: قتيلان في إطلاق نار عند معبر اللنبي بين الضفة الغربية المحتلة والأردن
إدارة الإعلام في وزارة الخارجية والمغتربين السورية: زيارة الوزير إلى واشنطن تاريخية
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
10:14
الوكالة الوطنية: إلقاء قنابل حارقة في اللبونة عند أطراف الناقورة
آخر الأخبار
10:14
الوكالة الوطنية: إلقاء قنابل حارقة في اللبونة عند أطراف الناقورة
0
أخبار دولية
10:11
وزير الخارجية الإيطالي: منفتحون على فرض عقوبات تجارية من الاتحاد الأوروبي على إسرائيل
أخبار دولية
10:11
وزير الخارجية الإيطالي: منفتحون على فرض عقوبات تجارية من الاتحاد الأوروبي على إسرائيل
0
آخر الأخبار
09:58
الوكالة الوطنية: وفاة شخص 6 جرحى في حادث سير على طريق عام عابا - الكورة
آخر الأخبار
09:58
الوكالة الوطنية: وفاة شخص 6 جرحى في حادث سير على طريق عام عابا - الكورة
0
أخبار لبنان
09:53
أمن الدولة طلبت من الجمارك جدول سيارات دخلت لبنان منذ العام 2022 على أسماء معوقين معفاة من الرسوم
أخبار لبنان
09:53
أمن الدولة طلبت من الجمارك جدول سيارات دخلت لبنان منذ العام 2022 على أسماء معوقين معفاة من الرسوم
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
10:14
الوكالة الوطنية: إلقاء قنابل حارقة في اللبونة عند أطراف الناقورة
آخر الأخبار
10:14
الوكالة الوطنية: إلقاء قنابل حارقة في اللبونة عند أطراف الناقورة
0
آخر الأخبار
09:58
الوكالة الوطنية: وفاة شخص 6 جرحى في حادث سير على طريق عام عابا - الكورة
آخر الأخبار
09:58
الوكالة الوطنية: وفاة شخص 6 جرحى في حادث سير على طريق عام عابا - الكورة
0
رياضة
09:30
ميسي يتوصل إلى اتفاق مع إنتر ميامي لتجديد عقده... وهذه التفاصيل!
رياضة
09:30
ميسي يتوصل إلى اتفاق مع إنتر ميامي لتجديد عقده... وهذه التفاصيل!
0
أخبار دولية
09:22
مصدر في الخارجية السورية لـأ ف ب: اتفاقات متتالية ستُبرم مع إسرائيل قبل نهاية العام
أخبار دولية
09:22
مصدر في الخارجية السورية لـأ ف ب: اتفاقات متتالية ستُبرم مع إسرائيل قبل نهاية العام
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2025-09-13
الجيش ينشر صورًا لكميّة السلاح الفلسطيني من مخيمَي البداوي وعين الحلوة
أمن وقضاء
2025-09-13
الجيش ينشر صورًا لكميّة السلاح الفلسطيني من مخيمَي البداوي وعين الحلوة
0
أخبار دولية
2025-09-09
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ من اليمن ودوي صفارات الإنذار في القدس
أخبار دولية
2025-09-09
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ من اليمن ودوي صفارات الإنذار في القدس
0
منوعات
2025-07-16
"محاولة لإخفاء شيء ما"... بقعة مكياج على يد ترامب تُثير المخاوف حول صحته وهذا ما فسره الخبراء (صورة)
منوعات
2025-07-16
"محاولة لإخفاء شيء ما"... بقعة مكياج على يد ترامب تُثير المخاوف حول صحته وهذا ما فسره الخبراء (صورة)
0
أمن وقضاء
2025-09-16
أمن الدولة: مداهمة مركز تجميل غير مرخّص في بحنين وتوقيف صاحبه
أمن وقضاء
2025-09-16
أمن الدولة: مداهمة مركز تجميل غير مرخّص في بحنين وتوقيف صاحبه
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:20
جابر: بدء خطة علمية وعملية للتعافي الاقتصادي والمالي
أخبار لبنان
07:20
جابر: بدء خطة علمية وعملية للتعافي الاقتصادي والمالي
0
أخبار لبنان
01:54
الموت يغيب الإعلامية يمنى شري عن عمر ناهز 55 عامًا
أخبار لبنان
01:54
الموت يغيب الإعلامية يمنى شري عن عمر ناهز 55 عامًا
0
تقارير نشرة الاخبار
16:04
قطر الخيرية رسمياً في بيروت
تقارير نشرة الاخبار
16:04
قطر الخيرية رسمياً في بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
أبو فاعور للـLBCI: موقف براك يأتي إنصافًا لحقيقة الدور الذي يؤديه جنبلاط
تقارير نشرة الاخبار
13:58
أبو فاعور للـLBCI: موقف براك يأتي إنصافًا لحقيقة الدور الذي يؤديه جنبلاط
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
في مستشفى بيت شباب جمعية RAM تنهض بالمكان وبالإنسان
تقارير نشرة الاخبار
13:42
في مستشفى بيت شباب جمعية RAM تنهض بالمكان وبالإنسان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
سندات اليوروبوندز اللبنانية تتفوق على الذهب والبيتكوين
تقارير نشرة الاخبار
13:39
سندات اليوروبوندز اللبنانية تتفوق على الذهب والبيتكوين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
ملف تفجير المرفأ يُفتح من جديد... وبيروت تتحرك
تقارير نشرة الاخبار
13:35
ملف تفجير المرفأ يُفتح من جديد... وبيروت تتحرك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
إسرائيل تسعى إلى اتفاق أمني جديد مع سوريا قبل مؤتمر حل الدولتين
تقارير نشرة الاخبار
13:34
إسرائيل تسعى إلى اتفاق أمني جديد مع سوريا قبل مؤتمر حل الدولتين
0
أخبار لبنان
13:26
مسيرة في صور بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتفجيرات البايجرز
أخبار لبنان
13:26
مسيرة في صور بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتفجيرات البايجرز
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
01:54
الموت يغيب الإعلامية يمنى شري عن عمر ناهز 55 عامًا
أخبار لبنان
01:54
الموت يغيب الإعلامية يمنى شري عن عمر ناهز 55 عامًا
2
أخبار لبنان
09:18
أدرعي: انذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان
أخبار لبنان
09:18
أدرعي: انذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان
3
فنّ
03:21
"انتي شقفة من ذاكرتي."... رحيل الاعلامية يمنى شري يهز أهل الفن والإعلام:"يويو يا يويو كتير بكرتي"
فنّ
03:21
"انتي شقفة من ذاكرتي."... رحيل الاعلامية يمنى شري يهز أهل الفن والإعلام:"يويو يا يويو كتير بكرتي"
4
موضة وجمال
05:09
فستان ميلانيا ترامب وحزامها في قلعة وندسور يثيران الجدل... وهذا ما كشفه الخبراء
موضة وجمال
05:09
فستان ميلانيا ترامب وحزامها في قلعة وندسور يثيران الجدل... وهذا ما كشفه الخبراء
5
آخر الأخبار
00:51
الجيش الإسرائيلي: إستهدفنا وقضينا أمس على حسين سيفو شريف في منطقة بعلبك في لبنان وهو عمل كتاجر سلاح بارز داخل لبنان ووجه خلايا مسلحة في سوريا خططت لعمليات ضد إسرائيل
آخر الأخبار
00:51
الجيش الإسرائيلي: إستهدفنا وقضينا أمس على حسين سيفو شريف في منطقة بعلبك في لبنان وهو عمل كتاجر سلاح بارز داخل لبنان ووجه خلايا مسلحة في سوريا خططت لعمليات ضد إسرائيل
6
خبر عاجل
13:50
وزارة الصحة: سقوط شهيدين في حصيلة أولية في الغارة الإسرائيليّة على سيارة في مدينة بعلبك
خبر عاجل
13:50
وزارة الصحة: سقوط شهيدين في حصيلة أولية في الغارة الإسرائيليّة على سيارة في مدينة بعلبك
7
أخبار دولية
16:26
الرئيس السوريّ: المفاوضات الجارية مع إسرائيل قد تؤدي إلى نتائج في الأيام المقبلة
أخبار دولية
16:26
الرئيس السوريّ: المفاوضات الجارية مع إسرائيل قد تؤدي إلى نتائج في الأيام المقبلة
8
خبر عاجل
13:05
غارة اسرائيلية تستهدف سيارة في بعلبك ووقوع اصابات
خبر عاجل
13:05
غارة اسرائيلية تستهدف سيارة في بعلبك ووقوع اصابات
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More