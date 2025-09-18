إدارة الإعلام في وزارة الخارجية والمغتربين السورية: زيارة الوزير إلى واشنطن تاريخية

أكّدت إدارة الإعلام في وزارة الخارجية والمغتربين السورية أنّ زيارة الوزير أسعد الشيباني إلى واشنطن تاريخية كونها الأولى منذ خمسة وعشرين عامًا.

ولفتت إلى أنّها تشكّل محطة فارقة في مسار العلاقات السورية – الأميركية بعد عقود من الانقطاع.

وأوضحت أنّ الزيارة تعكس انفتاح سوريا على الحوار المباشر مع الولايات المتحدة، سعيًا لفتح صفحة جديدة من العلاقات.

وقالت الوزارة: “سيتم خلالها مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية، بما يخدم مصالح الشعب السوريّ”.

وأشارت إلى أنّ الزيارة تأتي قبل أيام من المشاركة المرتقبة للرئيس أحمد الشرع في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ما يمنحها وزنًا إضافيًّا ويؤكد جدية دمشق في إعادة بناء العلاقات الدولية على أسس جديدة قائمة على الاحترام المتبادل.