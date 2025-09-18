إذاعة الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو استهدف مستودعات سلاح تابعة لحزب الله في جنوب لبنان

التالي

الوكالة الوطنية للإعلام: الجيش الإسرائيلي إستهدف عند منتصف الليل منطقة وادي مظلم عند أطراف بلدة راميا بعدد من قذائف الهاون أطلقها من موقع الراهب الإسرائيلي