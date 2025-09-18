أسبوع لندن للموضة يسعى إلى "عصر جديد" لبريطانيا في عالم الأزياء

تسعى الإدارة الجديدة لأسبوع لندن للموضة إلى تدشين "عصر جديد للموضة البريطانية" من خلال الدورة التي انطلقت اليوم الخميس من هذا الحدث.



ويُنظَر إلى هذا الأسبوع الذي تستمر هذه النسخة منه إلى مساء الاثنين، على أنه حاضنة للمواهب، ويلحظ في يومه الأول مثلا عروض كل من المصمم الشاب ماكسيميليان راينور والمصمم الأنغلو أميركي هاريس ريد الذي يتولى الإدارة الفنية لدار "نينا ريتشي" للأزياء.



وأكّدت المديرة الجديدة لمجلس الأزياء البريطاني المنظّم للأسبوع لورا وير في تصريح لوكالة فرانس برس إن "هذا الموسم يُمثل بداية عصر جديد للموضة البريطانية".



وشدّدت وير على أن هدفها الرئيسي "إبقاء أسبوع الموضة في لندن المنصة المثالية لعرض أفضل الإبداعات البريطانية والاحتفاء بها"، ومواصلة "دعم المصممين".



وينطلق هذا الهدف الذي يطمح إليه الأسبوع من مخاوفَ سببها انطباع بأن الأسبوع اللندني بدأ يفقد مكانته بفعل غياب دور أزياء عدة عن النسخة السابقة في شباط.



