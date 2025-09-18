وزير المال بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء: نحاول عدم زيادة النفقات وسندرس الارقام النهائية ونتوقع وصول وفد من صندوق النقد يوم الاثنين المقبل لذلك نحاول الانتهاء من مشروع الموازنة

