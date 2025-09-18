ترامب: أريد مساعدة بريطانيا لتصبح قوية

مصادر للـLBCI: بعد التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى في السويداء والذي نص على إطلاق سراح ١١٠ من الدروز مقابل الأسرى لدى الشيخ الهجري وعددهم ٣٠ تراجعت جماعة الهجري عن الإتفاق وعرضت إطلاق ٧ أسرى فقط مقابل جميع الأسرى الدروز

