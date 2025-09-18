لمنافسة يوروفيجن... موسكو تعيد إطلاق مسابقة "إنترفيجن"!

بمشاركة مغنين من 23 دولة، تعيد روسيا السبت إطلاق مسابقة "إنترفيجن" الموسيقية العائدة إلى الحقبة السوفياتية والتي تطرحها موسكو كبديل من "يوروفيجن" الأوروبية المُتّهمة بالترويج لـ"قيم غربية متدهورة".



وعلى مسرح "لايف أرينا" قرب موسكو، سيُحيي الحفل فنانون من دول الاتحاد السوفياتي السابق (بيلاروس وأوزبكستان وكازاخستان)، وشركاء مجموعة بريكس (البرازيل والهند وجنوب إفريقيا، مصر، الإمارات...)، إلى جانب فاسي (فاسيليكي كاراجيورغوس) المغنية وكاتبة الأغاني الأسترالية المتخصصة في الموسيقى الإلكترونية والبوب والتي ستمثل الولايات المتحدة.



وللترويج لهذه الأمسية، عرض التلفزيون الروسي الرسمي فيديو على شاشة عملاقة في ساحة تايمز سكوير بمدينة نيويورك.



وأصبح مهرجان "إنترفيجن" اليوم بصيغته الجديدة أكثر من مجرد مناسبة ثقافية، فهو يعكس بشكل واضح التداخل بين السياسة و"القوة الناعمة" الثقافية بطريقة غير مسبوقة.



ووعد المنظمون بأن يكون المهرجان "عيدا حقيقيا للموسيقى" وفي الوقت نفسه احتفالا بـ "الهوية الوطنية"، في خطوة تعكس الخطاب الرسمي الروسي الذي ينتقد الغرب "المنحط".



المصدر: فرانس برس