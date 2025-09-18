الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
مسرح كوميدي
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

لمنافسة يوروفيجن... موسكو تعيد إطلاق مسابقة "إنترفيجن"!

منوعات
2025-09-18 | 14:05
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
لمنافسة يوروفيجن... موسكو تعيد إطلاق مسابقة &quot;إنترفيجن&quot;!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
لمنافسة يوروفيجن... موسكو تعيد إطلاق مسابقة "إنترفيجن"!

بمشاركة مغنين من 23 دولة، تعيد روسيا السبت إطلاق مسابقة "إنترفيجن" الموسيقية العائدة إلى الحقبة السوفياتية والتي تطرحها موسكو كبديل من "يوروفيجن" الأوروبية المُتّهمة بالترويج لـ"قيم غربية متدهورة".

وعلى مسرح "لايف أرينا" قرب موسكو، سيُحيي الحفل فنانون من دول الاتحاد السوفياتي السابق (بيلاروس وأوزبكستان وكازاخستان)، وشركاء مجموعة بريكس (البرازيل والهند وجنوب إفريقيا، مصر، الإمارات...)، إلى جانب فاسي (فاسيليكي كاراجيورغوس) المغنية وكاتبة الأغاني الأسترالية المتخصصة في الموسيقى الإلكترونية والبوب والتي ستمثل الولايات المتحدة.

وللترويج لهذه الأمسية، عرض التلفزيون الروسي الرسمي فيديو على شاشة عملاقة في ساحة تايمز سكوير بمدينة نيويورك.

وأصبح مهرجان "إنترفيجن" اليوم بصيغته الجديدة أكثر من مجرد مناسبة ثقافية، فهو يعكس بشكل واضح التداخل بين السياسة و"القوة الناعمة" الثقافية بطريقة غير مسبوقة.

ووعد المنظمون بأن يكون المهرجان "عيدا حقيقيا للموسيقى" وفي الوقت نفسه احتفالا بـ "الهوية الوطنية"، في خطوة تعكس الخطاب الرسمي الروسي الذي ينتقد الغرب "المنحط".

المصدر: فرانس برس

آخر الأخبار

منوعات

يوروفيجن...

موسكو

إطلاق

مسابقة

"إنترفيجن"!

LBCI التالي
"سرقتم سعادتنا أيضاً"... جويل ماردينيان تتعرض للسرقة للمرة الثالثة في جنوب فرنسا (فيديو)
عمره 3 آلاف سنة... البحث عن سوار إثر فقدانه من المتحف المصري في القاهرة وهذه التفاصيل
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-09-16

إسبانيا تعتزم الانسحاب من مسابقة يوروفيجن 2026 إذا شاركت إسرائيل

LBCI
أخبار دولية
2025-09-04

موسكو ترفض مناقشة "أيّ تدخل أجنبي" في أوكرانيا "أيا كان شكله"

LBCI
أخبار دولية
2025-06-25

إيران تعيد فتح مجالها الجوي جزئيا بعد وقف إطلاق النار مع إسرائيل

LBCI
فنّ
2025-09-08

مصر ترشح فيلم "عيد ميلاد سعيد" للمنافسة على جائزة الأوسكار

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
15:00

تمثّل عتبة في تاريخ الفن... الكشف عن لوحة استثنائية جديدة لبيكاسو في باريس

LBCI
منوعات
08:06

بريجيت ماكرون ستقدم للمحكمة "أدلة علمية وتصويرية" على أنها امرأة... إليكم التفاصيل

LBCI
منوعات
07:40

"سرقتم سعادتنا أيضاً"... جويل ماردينيان تتعرض للسرقة للمرة الثالثة في جنوب فرنسا (فيديو)

LBCI
منوعات
2025-09-17

عمره 3 آلاف سنة... البحث عن سوار إثر فقدانه من المتحف المصري في القاهرة وهذه التفاصيل

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
12:14

كتائب القسام تهدّد الجيش الإسرائيلي وتعلن استعدادها لعمليات واستهداف عناصره في غزة

LBCI
أمن وقضاء
2025-04-26

تحويل السير في محيط نفق المطار غدًا الأحد بسبب الأشغال

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-16

وزارة الأشغال: أنجزنا أعمال إنارة نفق بحمدون بالاتجاهين

LBCI
أخبار دولية
06:51

يوم تظاهرات في فرنسا للضغط على الحكومة المقبلة في شأن الميزانية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

إسرائيل – سوريا: مفاوضات متعثّرة وتهديدات ميدانية… والأنظار إلى نيويورك نهاية الشهر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

قبيل انطلاق "شارك تانك" على شاشة الـLBCI... أسئلة سريعة مع المستثمر ألان بجاني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

ماذا يجري بين سوريا وإسرائيل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

"وجوهن بتحكي" : هذا تاريخ لبنان مع زراعة التبغ!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

خفض الفائدة في أميركا هكذا يؤثر عليك كلبناني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

رحيل يمنى شري: إعلامية طبعت ذاكرة جيل التلفزيون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

تسعيرات عشوائية لاستهلاك المولدات ولكن "صاحب المولد صديقنا"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

عامٌ على مجزرة البيجرز: جروحٌ لا تندمل وذاكرةٌ لا تُمحى

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:47

مقدمة النشرة المسائية 18-9-2025

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
01:54

الموت يغيب الإعلامية يمنى شري عن عمر ناهز 55 عامًا

LBCI
أخبار لبنان
09:18

أدرعي: انذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان

LBCI
فنّ
03:21

"انتي شقفة من ذاكرتي."... رحيل الاعلامية يمنى شري يهز أهل الفن والإعلام:"يويو يا يويو كتير بكرتي"

LBCI
موضة وجمال
05:09

فستان ميلانيا ترامب وحزامها في قلعة وندسور يثيران الجدل... وهذا ما كشفه الخبراء

LBCI
آخر الأخبار
00:51

الجيش الإسرائيلي: إستهدفنا وقضينا أمس على حسين سيفو شريف في منطقة بعلبك في لبنان وهو عمل كتاجر سلاح بارز داخل لبنان ووجه خلايا مسلحة في سوريا خططت لعمليات ضد إسرائيل

LBCI
أمن وقضاء
13:59

أدرعي: هاجمنا مستودعات أسلحة لقوة الرضوان في جنوب لبنان

LBCI
منوعات
08:06

بريجيت ماكرون ستقدم للمحكمة "أدلة علمية وتصويرية" على أنها امرأة... إليكم التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
10:27

سلام تعليقًا على تهديدات إسرائيل: نطالب المجتمع الدولي بالضغط لوقف الاعتداءات والالتزام بالقرار 1701

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More