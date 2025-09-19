التحكم المروري: قطع السير بشكل جزئي على أوتوستراد الصفرا باتجاه جونية من قبل بعض المحتجين وعلى أوتوستراد البالما بالإتجاهين وتحويله إلى محاذاة الجسر

