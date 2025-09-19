اعتصام للعسكريين المتقاعدين على الطريق الدوليّ

نفّذ العسكريون المتقاعدون اعتصامًا على الطريق الدوليّ، احتجاجًا على عدم تسوية رواتبهم.



وقطعوا الطريق الدوليّ، في محيط النقطة الرابعة، على طريق رياق بعلبك .



وهددوا بالتصعيد الدائم حتى التسوية.