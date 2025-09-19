التحكم المروري: تصادم بين مركبتين على أول جسر أنطلياس باتجاه الضبية والأضرار مادية ودراج من مفرزة سير الجديدة يعمل على المعالجة

الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة عيتيت - صور ما بين الساعة 14.30 والساعة 17.30

ماكرون أثنى على تعاون السلطة الفلسطينية في توقيف مشتبه به في اعتداء 1982 في باريس