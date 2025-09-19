ماكرون أثنى على تعاون السلطة الفلسطينية في توقيف مشتبه به في اعتداء 1982 في باريس

أثنى الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون على "التعاون الممتاز مع السلطة الفلسطينية" عقب توقيف فلسطينيّ يُدعى هشام حرب (مواليد 1955) يشتبه في إشرافه على المجموعة المسؤولة عن الهجوم على شارع روزييه الذي أسفر عن مقتل ستة أشخاص في باريس عام 1982.



وقال الرئيس الفرنسيّ على إكس: "نعمل معا من أجل التسليم السريع. وبينما سيُحال بعض المشتبه بهم إلى محكمة الجنايات، فإن هذه خطوة إضافية نحو تطبيق القانون و(كشف) الحقيقة".