الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
23
o
الجنوب
28
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لغز الأقوياء
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
23
o
الجنوب
28
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بدء جلسة مجلس الوزراء في السرايا برئاسة سلام
آخر الأخبار
2025-09-19 | 08:53
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
بدء جلسة مجلس الوزراء في السرايا برئاسة سلام
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الوزراء
السرايا
برئاسة
التالي
غارة اسرائيلية بين بلدتي كوثرية الرز وأنصار
مادونا تفاجئ جمهورها بألبوم جديد... هذا موعد صدوره!
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
11:30
ترامب: سأزور الصين في أوائل العام المقبل والرئيس الصيني سيزور أميركا في الوقت المناسب أيضا
آخر الأخبار
11:30
ترامب: سأزور الصين في أوائل العام المقبل والرئيس الصيني سيزور أميركا في الوقت المناسب أيضا
0
آخر الأخبار
11:29
ترامب: اتفقت مع شي على أن نلتقي في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي في كوريا الجنوبية
آخر الأخبار
11:29
ترامب: اتفقت مع شي على أن نلتقي في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي في كوريا الجنوبية
0
منوعات
11:27
بعد زيارته الشاطئ شعر بشيء يتحرك داخل رأسه... ما استُخرج من أذن هذا الطفل صادم: إنه حيّ! (فيديو)
منوعات
11:27
بعد زيارته الشاطئ شعر بشيء يتحرك داخل رأسه... ما استُخرج من أذن هذا الطفل صادم: إنه حيّ! (فيديو)
0
منوعات
11:17
طلب يدها للزواج وبعد ساعات كادت أن تتعرض لبتر إصبعها... ما حصل معها بسبب خاتم الخطوبة لا يصدق!
منوعات
11:17
طلب يدها للزواج وبعد ساعات كادت أن تتعرض لبتر إصبعها... ما حصل معها بسبب خاتم الخطوبة لا يصدق!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
11:30
ترامب: سأزور الصين في أوائل العام المقبل والرئيس الصيني سيزور أميركا في الوقت المناسب أيضا
آخر الأخبار
11:30
ترامب: سأزور الصين في أوائل العام المقبل والرئيس الصيني سيزور أميركا في الوقت المناسب أيضا
0
آخر الأخبار
11:29
ترامب: اتفقت مع شي على أن نلتقي في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي في كوريا الجنوبية
آخر الأخبار
11:29
ترامب: اتفقت مع شي على أن نلتقي في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي في كوريا الجنوبية
0
آخر الأخبار
10:58
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد بالإجماع مشروع قرار شفهي قدمته السعودية بالموافقة على مشاركة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عبر دائرة اتصال عن بعد أو رسالة مسجلة مسبقا في المؤتمر رفيع المستوى عن تسوية قضية فلسطين وحل الدولتين المقرر 22 أيلول
آخر الأخبار
10:58
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد بالإجماع مشروع قرار شفهي قدمته السعودية بالموافقة على مشاركة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عبر دائرة اتصال عن بعد أو رسالة مسجلة مسبقا في المؤتمر رفيع المستوى عن تسوية قضية فلسطين وحل الدولتين المقرر 22 أيلول
0
عالم الطبخ
10:44
بلانكيت السمك والبطاطا مع السلمون المدخّن على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
10:44
بلانكيت السمك والبطاطا مع السلمون المدخّن على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
حال الطقس
02:32
طقس خريفيّ متقلب وارتفاع في درجات الحرارة مطلع الأسبوع المقبل
حال الطقس
02:32
طقس خريفيّ متقلب وارتفاع في درجات الحرارة مطلع الأسبوع المقبل
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-09-02
مقدمة النشرة المسائية 2-9-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-09-02
مقدمة النشرة المسائية 2-9-2025
0
حال الطقس
2025-09-18
طقس خريفي متقلب... هذه تفاصيله
حال الطقس
2025-09-18
طقس خريفي متقلب... هذه تفاصيله
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-12
الموقف الأميركيّ مما يجري في المنطقة…
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-12
الموقف الأميركيّ مما يجري في المنطقة…
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
إسرائيل – سوريا: مفاوضات متعثّرة وتهديدات ميدانية… والأنظار إلى نيويورك نهاية الشهر
تقارير نشرة الاخبار
13:27
إسرائيل – سوريا: مفاوضات متعثّرة وتهديدات ميدانية… والأنظار إلى نيويورك نهاية الشهر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
قبيل انطلاق "شارك تانك" على شاشة الـLBCI... أسئلة سريعة مع المستثمر ألان بجاني
تقارير نشرة الاخبار
13:27
قبيل انطلاق "شارك تانك" على شاشة الـLBCI... أسئلة سريعة مع المستثمر ألان بجاني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
ماذا يجري بين سوريا وإسرائيل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:23
ماذا يجري بين سوريا وإسرائيل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
"وجوهن بتحكي" : هذا تاريخ لبنان مع زراعة التبغ!
تقارير نشرة الاخبار
13:23
"وجوهن بتحكي" : هذا تاريخ لبنان مع زراعة التبغ!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
خفض الفائدة في أميركا هكذا يؤثر عليك كلبناني
تقارير نشرة الاخبار
13:20
خفض الفائدة في أميركا هكذا يؤثر عليك كلبناني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
رحيل يمنى شري: إعلامية طبعت ذاكرة جيل التلفزيون
تقارير نشرة الاخبار
13:19
رحيل يمنى شري: إعلامية طبعت ذاكرة جيل التلفزيون
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
تسعيرات عشوائية لاستهلاك المولدات ولكن "صاحب المولد صديقنا"
تقارير نشرة الاخبار
13:17
تسعيرات عشوائية لاستهلاك المولدات ولكن "صاحب المولد صديقنا"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
عامٌ على مجزرة البيجرز: جروحٌ لا تندمل وذاكرةٌ لا تُمحى
تقارير نشرة الاخبار
13:15
عامٌ على مجزرة البيجرز: جروحٌ لا تندمل وذاكرةٌ لا تُمحى
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:47
مقدمة النشرة المسائية 18-9-2025
مقدمة نشرة الاخبار
12:47
مقدمة النشرة المسائية 18-9-2025
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
13:59
أدرعي: هاجمنا مستودعات أسلحة لقوة الرضوان في جنوب لبنان
أمن وقضاء
13:59
أدرعي: هاجمنا مستودعات أسلحة لقوة الرضوان في جنوب لبنان
2
اقتصاد
02:21
ارتفاع في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:21
ارتفاع في أسعار المحروقات...
3
أخبار لبنان
11:49
الجيش: العدو يواصل خروقاته واستمراره في اعتداءاته سيتسبب في عرقلة تنفيذ خطة الجيش
أخبار لبنان
11:49
الجيش: العدو يواصل خروقاته واستمراره في اعتداءاته سيتسبب في عرقلة تنفيذ خطة الجيش
4
خبر عاجل
11:39
الجيش الاسرائيلي يحذر من استهداف مبان في طير زبنا (الشهابية) وبرج قلاويه
خبر عاجل
11:39
الجيش الاسرائيلي يحذر من استهداف مبان في طير زبنا (الشهابية) وبرج قلاويه
5
خبر عاجل
10:22
الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: ادعو السعودية الى فتح صفحة جديدة مع المقاومة ضمن حوار مبني على ان اسرائيل هي العدو ويجمد الخلافات ويؤكد أن السلاح وجهتهه العدو وليس لبنان ولا السعودية ولا أي مكان في العالم
خبر عاجل
10:22
الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: ادعو السعودية الى فتح صفحة جديدة مع المقاومة ضمن حوار مبني على ان اسرائيل هي العدو ويجمد الخلافات ويؤكد أن السلاح وجهتهه العدو وليس لبنان ولا السعودية ولا أي مكان في العالم
6
خبر عاجل
08:00
وزارة الصحة: شهيد وثلاثة جرحى كحصيلة أولية في غارة إسرائيلية على سيارة أمام مدخل مستشفى تبنين الحكوميّ
خبر عاجل
08:00
وزارة الصحة: شهيد وثلاثة جرحى كحصيلة أولية في غارة إسرائيلية على سيارة أمام مدخل مستشفى تبنين الحكوميّ
7
أخبار لبنان
14:22
بري: العدوان على لبنان مناسبة للبنانيين للعمل من اجل ترسيخ وحدة الموقف
أخبار لبنان
14:22
بري: العدوان على لبنان مناسبة للبنانيين للعمل من اجل ترسيخ وحدة الموقف
8
اسرار
23:40
أسرار الصحف 19-09-2025
اسرار
23:40
أسرار الصحف 19-09-2025
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More