ترامب عن اتصاله الهاتفي مع شي: وافقنا على صفقة تيك توك وأجرينا محادثات عن غزة وروسيا وأوكرانيا

كهرباء لبنان: سرقة 12 كلم من نواقل التوتر العالي بين مقنة ويونين

أ.ف.ب عن مصدر إغاثي: 75 قتيلًا في قصف للدعم السريع على مخيم للنازحين بدارفور غرب السودان