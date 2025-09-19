الأخبار
تشاهدون الآن
أحاديث مع ريكاردو كرم
إشترك
ترامب عن اتصاله الهاتفي مع شي: وافقنا على صفقة تيك توك وأجرينا محادثات عن غزة وروسيا وأوكرانيا
آخر الأخبار
2025-09-19 | 16:59
مشاهدات عالية
ترامب عن اتصاله الهاتفي مع شي: وافقنا على صفقة تيك توك وأجرينا محادثات عن غزة وروسيا وأوكرانيا
آخر الأخبار
اتصاله
الهاتفي
وافقنا
وأجرينا
محادثات
وروسيا
وأوكرانيا
التالي
كهرباء لبنان: سرقة 12 كلم من نواقل التوتر العالي بين مقنة ويونين
أ.ف.ب عن مصدر إغاثي: 75 قتيلًا في قصف للدعم السريع على مخيم للنازحين بدارفور غرب السودان
السابق
آخر الأخبار
أخبار لبنان
00:51
وزارة الزراعة تصادر بيك آب محمّلًا بالحطب المقطوع بطريقة غير شرعية في جرد القيطع – عكار
أخبار لبنان
00:51
وزارة الزراعة تصادر بيك آب محمّلًا بالحطب المقطوع بطريقة غير شرعية في جرد القيطع – عكار
0
صحف اليوم
00:45
قرار سحب سلاح الحزب أولوية أميركية و"لا رجعة فيه" (الجمهورية)
صحف اليوم
00:45
قرار سحب سلاح الحزب أولوية أميركية و"لا رجعة فيه" (الجمهورية)
0
آخر الأخبار
00:43
الجيش البولندي: بدء تشغيل الطيران البولندي والحليف بالمجال الجوي للبلاد نظرا لنشاط سلاح الجو الروسي بعيد المدى
آخر الأخبار
00:43
الجيش البولندي: بدء تشغيل الطيران البولندي والحليف بالمجال الجوي للبلاد نظرا لنشاط سلاح الجو الروسي بعيد المدى
0
أخبار دولية
00:37
البرتغال ستعترف رسميا بدولة فلسطين الأحد
أخبار دولية
00:37
البرتغال ستعترف رسميا بدولة فلسطين الأحد
0
آخر الأخبار
00:43
الجيش البولندي: بدء تشغيل الطيران البولندي والحليف بالمجال الجوي للبلاد نظرا لنشاط سلاح الجو الروسي بعيد المدى
آخر الأخبار
00:43
الجيش البولندي: بدء تشغيل الطيران البولندي والحليف بالمجال الجوي للبلاد نظرا لنشاط سلاح الجو الروسي بعيد المدى
0
آخر الأخبار
23:39
احصاءات غرفة التحكم: ٣ جرحى في ٣ حوادث سير خلال الساعات الـ٢٤ الماضية
آخر الأخبار
23:39
احصاءات غرفة التحكم: ٣ جرحى في ٣ حوادث سير خلال الساعات الـ٢٤ الماضية
0
آخر الأخبار
16:17
الوكالة الوطنية: محلقة اسرائيلية ألقت قنابل حارقة على منطقة جبل الرفيع ما تسببت بحريق كبير في الاحراج
آخر الأخبار
16:17
الوكالة الوطنية: محلقة اسرائيلية ألقت قنابل حارقة على منطقة جبل الرفيع ما تسببت بحريق كبير في الاحراج
0
آخر الأخبار
15:25
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا اليوم قائد مجمع سيناء التابع لحزب الله في جنوب لبنان واغتلنا عنصرا في قوة الرضوان في منطقة تبنين
آخر الأخبار
15:25
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا اليوم قائد مجمع سيناء التابع لحزب الله في جنوب لبنان واغتلنا عنصرا في قوة الرضوان في منطقة تبنين
0
أخبار دولية
00:25
روسيا تنفي انتهاكها المجال الجوي لاستونيا
أخبار دولية
00:25
روسيا تنفي انتهاكها المجال الجوي لاستونيا
0
آخر الأخبار
2025-06-20
غارة إسرائيلية إستهدفت الناقورة بالقرب من الميناء
آخر الأخبار
2025-06-20
غارة إسرائيلية إستهدفت الناقورة بالقرب من الميناء
0
صحف اليوم
2025-08-06
أوساط سياسية لـ“الأخبار”: الجيش قد يتّجه إلى اتخاذ قرار يقضي بإعادة الكرة إلى ملعب الحكومة
صحف اليوم
2025-08-06
أوساط سياسية لـ“الأخبار”: الجيش قد يتّجه إلى اتخاذ قرار يقضي بإعادة الكرة إلى ملعب الحكومة
0
أخبار لبنان
2025-09-14
نتائج الامتحانات الرسمية لشهادتي الامتياز الفني والاجازة الفنية تصدر عند الثالثة بعد ظهر اليوم
أخبار لبنان
2025-09-14
نتائج الامتحانات الرسمية لشهادتي الامتياز الفني والاجازة الفنية تصدر عند الثالثة بعد ظهر اليوم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
كرستين أسود: شارك تانك لبنان هو أمل جديد للشباب
تقارير نشرة الاخبار
13:46
كرستين أسود: شارك تانك لبنان هو أمل جديد للشباب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
مطالب المتقاعدبن العسكريين بين الأحقية والقدرة المالية
تقارير نشرة الاخبار
13:41
مطالب المتقاعدبن العسكريين بين الأحقية والقدرة المالية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
من بوداي الى شاتيلا... تجار الموت في مرمى مخابرات الجيش
تقارير نشرة الاخبار
13:31
من بوداي الى شاتيلا... تجار الموت في مرمى مخابرات الجيش
0
أخبار دولية
13:29
وزير الخارجية السوري يلتقي روبيو في واشنطن في مسعى لرفع عقوبات قيصر عن بلاده... اليكم التفاصيل
أخبار دولية
13:29
وزير الخارجية السوري يلتقي روبيو في واشنطن في مسعى لرفع عقوبات قيصر عن بلاده... اليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
شهية إسرائيل لا تتوقف والعلاقات مع الخليج في خطر
تقارير نشرة الاخبار
13:27
شهية إسرائيل لا تتوقف والعلاقات مع الخليج في خطر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
إسرائيل في حال إستنفار وتواصل المطالبة بمنطقة عازلة جنوب لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:26
إسرائيل في حال إستنفار وتواصل المطالبة بمنطقة عازلة جنوب لبنان
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:13
مقدمة النشرة المسائية 19-09-2025
مقدمة نشرة الاخبار
13:13
مقدمة النشرة المسائية 19-09-2025
0
أخبار لبنان
10:45
قاسم: أدعو السعودية الى فتح صفحة جديدة مع المقاومة
أخبار لبنان
10:45
قاسم: أدعو السعودية الى فتح صفحة جديدة مع المقاومة
0
أخبار لبنان
10:44
مرقص: أعدنا البحث في مواد معلقة من الجلسات الماضية
أخبار لبنان
10:44
مرقص: أعدنا البحث في مواد معلقة من الجلسات الماضية
1
موضة وجمال
11:02
"لا توجد كلمات تصف الجحيم الذي عشتِه"... والدة بيلا حديد تكشف عن معاناة ابنتها مع مرضها: سنواصل القتال معًا
موضة وجمال
11:02
"لا توجد كلمات تصف الجحيم الذي عشتِه"... والدة بيلا حديد تكشف عن معاناة ابنتها مع مرضها: سنواصل القتال معًا
2
أمن وقضاء
11:58
عنّفت طفلها وضربته من دون رحمة... وقوى الامن تتحرك (فيديو)
أمن وقضاء
11:58
عنّفت طفلها وضربته من دون رحمة... وقوى الامن تتحرك (فيديو)
3
خبر عاجل
11:09
الجيش: اشتباك مع مطلوبين ودهم مستودعات للمخدرات في مخيم شاتيلا
خبر عاجل
11:09
الجيش: اشتباك مع مطلوبين ودهم مستودعات للمخدرات في مخيم شاتيلا
4
اقتصاد
02:21
ارتفاع في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:21
ارتفاع في أسعار المحروقات...
5
خبر عاجل
10:22
الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: ادعو السعودية الى فتح صفحة جديدة مع المقاومة ضمن حوار مبني على ان اسرائيل هي العدو ويجمد الخلافات ويؤكد أن السلاح وجهته العدو وليس لبنان ولا السعودية ولا أي مكان في العالم
خبر عاجل
10:22
الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: ادعو السعودية الى فتح صفحة جديدة مع المقاومة ضمن حوار مبني على ان اسرائيل هي العدو ويجمد الخلافات ويؤكد أن السلاح وجهته العدو وليس لبنان ولا السعودية ولا أي مكان في العالم
6
خبر عاجل
08:00
وزارة الصحة: شهيد وثلاثة جرحى كحصيلة أولية في غارة إسرائيلية على سيارة أمام مدخل مستشفى تبنين الحكوميّ
خبر عاجل
08:00
وزارة الصحة: شهيد وثلاثة جرحى كحصيلة أولية في غارة إسرائيلية على سيارة أمام مدخل مستشفى تبنين الحكوميّ
7
أخبار لبنان
04:08
المدير العام لرئاسة الجمهورية أقسم اليمين: تعيينه رئيسًا لإدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية بالوكالة
أخبار لبنان
04:08
المدير العام لرئاسة الجمهورية أقسم اليمين: تعيينه رئيسًا لإدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية بالوكالة
8
أخبار لبنان
15:42
الرئيس عون استقبل مستشار وزير الخارجية السعودي
أخبار لبنان
15:42
الرئيس عون استقبل مستشار وزير الخارجية السعودي
