كهرباء لبنان: سرقة 12 كلم من نواقل التوتر العالي بين مقنة ويونين

أوضحت مؤسسة كهرباء لبنان أنّه تبين، أثناء الكشوفات الدورية على مسارات خطوط الـ66 والـ220 ك.ف، وتحديدًا في محافظة بعلبك بين منطقتي مقنة ويونين، أنّ مجهولين قاموا بإطلاق الأعيرة النارية على النواقل وأسقطوها أرضًا ومن ثم قاموا بنشرها وسرقتها.



وقدّرت المؤسسة النواقل المسروقة بنحو 10 إلى 12 كلم.



وأشارت إلى أنّ "خطورة هذه الأعمال التخريبية، تكمن بإنها باتت متكررة وممنهجة، وعرضت وتعرض سلامة الاستثمار والسّلامة العامة للخطر الشديد، وأدت وتؤدي الى أضرار مادية جسيمة".



وناشدت مؤسسة كهرباء لبنان "كافة الجهات المعنية، التقصي عن الذين يمتهنون سرقة منشآت المؤسسة وسوقهم الى العدالة".



وأملت من القوى الامنية وكافة المرجعيات إيلاء هذا الموضوع العناية القصوى نظرًا لخطورة ما يحدث وما يمكن أن تؤدي إليه أعمال السرقة والتخريب من إنقطاعات شاملة للتيار الكهربائيّ.