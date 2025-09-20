الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
20
o
الجنوب
26
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
المسرح
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
20
o
الجنوب
26
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أوسكار بياستري متصدر بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات يتعرض لحادث بالتجارب التأهيلية لسباق أذربيجان
آخر الأخبار
2025-09-20 | 09:30
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
أوسكار بياستري متصدر بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات يتعرض لحادث بالتجارب التأهيلية لسباق أذربيجان
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
بياستري
متصدر
بطولة
العالم
لسباقات
فورمولا
للسيارات
يتعرض
لحادث
بالتجارب
التأهيلية
لسباق
أذربيجان
التالي
احصاءات غرفة التحكم: ٣ جرحى في ٣ حوادث سير خلال الساعات الـ٢٤ الماضية
ترامب عن اتصاله الهاتفي مع شي: وافقنا على صفقة تيك توك وأجرينا محادثات عن غزة وروسيا وأوكرانيا
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
13:59
تدابير سير في بيروت الاحد بمناسبة إقامة "سباق السرعة الرابع"
أخبار لبنان
13:59
تدابير سير في بيروت الاحد بمناسبة إقامة "سباق السرعة الرابع"
0
أخبار دولية
13:54
زيلينسكي: أتوقع فرض عقوبات أميركية قوية على روسيا
أخبار دولية
13:54
زيلينسكي: أتوقع فرض عقوبات أميركية قوية على روسيا
0
آخر الأخبار
13:53
مجلس الأمن القومي الإيراني: الإجراءات الأوروبية ستؤدي عمليا إلى تعليق التعاون مع الوكالة الذرية
آخر الأخبار
13:53
مجلس الأمن القومي الإيراني: الإجراءات الأوروبية ستؤدي عمليا إلى تعليق التعاون مع الوكالة الذرية
0
منوعات
13:46
رفضت الارتباط به فانتقم منها... هذا ما فعله رجل بمؤثرة قاصر!
منوعات
13:46
رفضت الارتباط به فانتقم منها... هذا ما فعله رجل بمؤثرة قاصر!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
13:53
مجلس الأمن القومي الإيراني: الإجراءات الأوروبية ستؤدي عمليا إلى تعليق التعاون مع الوكالة الذرية
آخر الأخبار
13:53
مجلس الأمن القومي الإيراني: الإجراءات الأوروبية ستؤدي عمليا إلى تعليق التعاون مع الوكالة الذرية
0
منوعات
13:46
رفضت الارتباط به فانتقم منها... هذا ما فعله رجل بمؤثرة قاصر!
منوعات
13:46
رفضت الارتباط به فانتقم منها... هذا ما فعله رجل بمؤثرة قاصر!
0
آخر الأخبار
13:42
هيئة البث عن مصادر إسرائيلية: الولايات المتحدة تمارس ضغوطا لتقليص الفجوات في المفاوضات بين إسرائيل وسوريا
آخر الأخبار
13:42
هيئة البث عن مصادر إسرائيلية: الولايات المتحدة تمارس ضغوطا لتقليص الفجوات في المفاوضات بين إسرائيل وسوريا
0
آخر الأخبار
13:23
القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر: توقعات في إسرائيل بأن تطرح واشنطن مقترحا جديدا لصفقة تبادل بين إسرائيل وحماس
آخر الأخبار
13:23
القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر: توقعات في إسرائيل بأن تطرح واشنطن مقترحا جديدا لصفقة تبادل بين إسرائيل وحماس
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2025-07-11
تعيين اليسار النداف جعجع رئيسة مجلس ادارة مديرة عامة لتلفزيون لبنان وكل من جنان ملاط ومحمد نمر وشارل سابا وعلي قاسم وريما خداج أعضاء
خبر عاجل
2025-07-11
تعيين اليسار النداف جعجع رئيسة مجلس ادارة مديرة عامة لتلفزيون لبنان وكل من جنان ملاط ومحمد نمر وشارل سابا وعلي قاسم وريما خداج أعضاء
0
أخبار دولية
10:04
حماس تحذر من أن الرهائن في غزة قد يلقون مصير الطيار المفقود رون أراد
أخبار دولية
10:04
حماس تحذر من أن الرهائن في غزة قد يلقون مصير الطيار المفقود رون أراد
0
آخر الأخبار
2025-07-16
وزير الخارجية الأميركي: نشعر بقلق بالغ إزاء الضربات الإسرائيلية في سوريا
آخر الأخبار
2025-07-16
وزير الخارجية الأميركي: نشعر بقلق بالغ إزاء الضربات الإسرائيلية في سوريا
0
أخبار دولية
14:38
البيت الأبيض يسعى لموافقة الكونغرس على بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 6 مليارات
أخبار دولية
14:38
البيت الأبيض يسعى لموافقة الكونغرس على بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 6 مليارات
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
فرصة ذكية أمام لبنان لمحاربة الفساد
تقارير نشرة الاخبار
13:37
فرصة ذكية أمام لبنان لمحاربة الفساد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
المستثمر حسان عزّالدين: برنامج شارك تانك فرصة من العمر
تقارير نشرة الاخبار
13:33
المستثمر حسان عزّالدين: برنامج شارك تانك فرصة من العمر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
تاكسي حنان للسيدات فقط… مشواركِ معها أسرع على الدراجة النارية
تقارير نشرة الاخبار
13:31
تاكسي حنان للسيدات فقط… مشواركِ معها أسرع على الدراجة النارية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
للمرة الأولى... خطة الطوارئ الوطنية تضم الأشخاص ذوي الإعاقة بمعايير شاملة
تقارير نشرة الاخبار
13:28
للمرة الأولى... خطة الطوارئ الوطنية تضم الأشخاص ذوي الإعاقة بمعايير شاملة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
كاميرا الـLBCI في جولة مع وزير الأشغال داخل أنفاق بيروت وعلى طرقاتها
تقارير نشرة الاخبار
13:26
كاميرا الـLBCI في جولة مع وزير الأشغال داخل أنفاق بيروت وعلى طرقاتها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
برجا كاتدرائية نوتردام في باريس يحتضنان الزوار مجددا
تقارير نشرة الاخبار
13:25
برجا كاتدرائية نوتردام في باريس يحتضنان الزوار مجددا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
من المواجهة إلى الحوار: حزب الله يفتح باب المصالحة مع السعودية
تقارير نشرة الاخبار
13:16
من المواجهة إلى الحوار: حزب الله يفتح باب المصالحة مع السعودية
0
أخبار لبنان
13:16
الراعي دشّن دير القديس شربل في منطقة فيلييه سور مارن بفرنسا
أخبار لبنان
13:16
الراعي دشّن دير القديس شربل في منطقة فيلييه سور مارن بفرنسا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:14
اتفاق شبه مكتمل بين إسرائيل وسوريا خارج إطار اتفاقات أبراهام
تقارير نشرة الاخبار
13:14
اتفاق شبه مكتمل بين إسرائيل وسوريا خارج إطار اتفاقات أبراهام
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
10:11
الاعتداء على "طبيب الفقراء" وسكرتيرته... إليكم تفاصيل ما حصل
أمن وقضاء
10:11
الاعتداء على "طبيب الفقراء" وسكرتيرته... إليكم تفاصيل ما حصل
2
أمن وقضاء
04:00
الأمن العام يسقط نادي تدليك وهمي يُمارس الفساد في البقاع الأوسط
أمن وقضاء
04:00
الأمن العام يسقط نادي تدليك وهمي يُمارس الفساد في البقاع الأوسط
3
فنّ
10:39
بعد مزاعم إساءته إلى عاملته المنزلية... فارس كرم يخرج عن صمته ويوضح
فنّ
10:39
بعد مزاعم إساءته إلى عاملته المنزلية... فارس كرم يخرج عن صمته ويوضح
4
حال الطقس
02:15
كتل هوائية دافئة تسيطر على لبنان وارتفاع ملحوظ بالحرارة حتى منتصف الأسبوع المقبل
حال الطقس
02:15
كتل هوائية دافئة تسيطر على لبنان وارتفاع ملحوظ بالحرارة حتى منتصف الأسبوع المقبل
5
خبر عاجل
03:46
مصادر للـLBCI ردًا على سؤال حول كلام الامين العام لحزب الله بخصوص السعودية: المملكة حريصة على استقرار لبنان وازدهاره وهي تتعامل معه من منطلق دولة إلى دولة
خبر عاجل
03:46
مصادر للـLBCI ردًا على سؤال حول كلام الامين العام لحزب الله بخصوص السعودية: المملكة حريصة على استقرار لبنان وازدهاره وهي تتعامل معه من منطلق دولة إلى دولة
6
أخبار لبنان
15:42
الرئيس عون استقبل مستشار وزير الخارجية السعودي
أخبار لبنان
15:42
الرئيس عون استقبل مستشار وزير الخارجية السعودي
7
خبر عاجل
03:45
معلومات للـLBCI: زيارة الامير يزيد بن محمد الفرحان تمتدّ لثلاث ايام يلتقي خلالها بالاضافة الى الرؤساء عددًا من الوزراء والنواب والسفراء وتهدف الزيارة الى المتابعة
خبر عاجل
03:45
معلومات للـLBCI: زيارة الامير يزيد بن محمد الفرحان تمتدّ لثلاث ايام يلتقي خلالها بالاضافة الى الرؤساء عددًا من الوزراء والنواب والسفراء وتهدف الزيارة الى المتابعة
8
أخبار لبنان
03:33
مقتل سائق باص طعناً في الرابية
أخبار لبنان
03:33
مقتل سائق باص طعناً في الرابية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More