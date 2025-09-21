الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
البقاع
27
o
الجنوب
29
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
31
o
متن
31
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
حفلات فنية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
31
o
البقاع
27
o
الجنوب
29
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
31
o
متن
31
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
احصاءات غرفة التحكم: ٣ قتلى و ٦ جرحى في ٨ حوادث سير خلال الساعات الـ٢٤ الماضية
آخر الأخبار
2025-09-21 | 01:55
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
احصاءات غرفة التحكم: ٣ قتلى و ٦ جرحى في ٨ حوادث سير خلال الساعات الـ٢٤ الماضية
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
التحكم:
حوادث
الساعات
الـ٢٤
الماضية
التالي
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: دوي صفارات الإنذار بين أسدود وعسقلان جنوب إسرائيل للتحذير من سقوط قذائف صاروخية
الأمن العام الأردني: إعادة فتح جسر الملك حسين أمام المسافرين
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
05:52
الخطيب: المعركة مع إسرائيل حضارية شاملة والمقاومة لم ولن تهزم
أخبار لبنان
05:52
الخطيب: المعركة مع إسرائيل حضارية شاملة والمقاومة لم ولن تهزم
0
أخبار لبنان
05:49
باسيل زار قرطبا: على أبواب الانتخابات نحتاج الى الوعي والمسؤولية
أخبار لبنان
05:49
باسيل زار قرطبا: على أبواب الانتخابات نحتاج الى الوعي والمسؤولية
0
أخبار دولية
05:46
طالبان تعتبر الاتفاق على إعادة قاعدة باغرام الجوية في افغانستان الى واشنطن "مستحيلا"
أخبار دولية
05:46
طالبان تعتبر الاتفاق على إعادة قاعدة باغرام الجوية في افغانستان الى واشنطن "مستحيلا"
0
أخبار لبنان
05:45
الحاج حسن: التهديدات الأميركية و"الإسرائيلية" سببها قوة لبنان والمقاومة
أخبار لبنان
05:45
الحاج حسن: التهديدات الأميركية و"الإسرائيلية" سببها قوة لبنان والمقاومة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
03:47
سانا عن وزارة الدفاع السورية: ننفي ما تروجه وسائل إعلام تابعة لقسد بشأن قيام الجيش باستهداف قرية أم تينة
آخر الأخبار
03:47
سانا عن وزارة الدفاع السورية: ننفي ما تروجه وسائل إعلام تابعة لقسد بشأن قيام الجيش باستهداف قرية أم تينة
0
آخر الأخبار
03:43
وزارة الدفاع السورية: نحمل قوات قسد المسؤولية الكاملة عن المجزرة في أم تينة
آخر الأخبار
03:43
وزارة الدفاع السورية: نحمل قوات قسد المسؤولية الكاملة عن المجزرة في أم تينة
0
آخر الأخبار
03:42
نائب رئيس الوزراء البريطاني لامي: عندما نتحدث عن الاعتراف بدولة فلسطينية فذلك لأننا نريد الحفاظ على حل الدولتين
آخر الأخبار
03:42
نائب رئيس الوزراء البريطاني لامي: عندما نتحدث عن الاعتراف بدولة فلسطينية فذلك لأننا نريد الحفاظ على حل الدولتين
0
آخر الأخبار
03:32
أردوغان: سألتقي مع الرئيس السوري ووزير الخارجية في نيويورك
آخر الأخبار
03:32
أردوغان: سألتقي مع الرئيس السوري ووزير الخارجية في نيويورك
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
حال الطقس
02:38
كتل هوائية دافئة وجافة تسيطر على لبنان حتى الأربعاء… وانحسارها يترافق مع طقس متقلب وأمطار
حال الطقس
02:38
كتل هوائية دافئة وجافة تسيطر على لبنان حتى الأربعاء… وانحسارها يترافق مع طقس متقلب وأمطار
0
أخبار لبنان
04:17
وزيرة التربية من راشيا: الأولوية للاستماع إلى القضايا التربوية ومعالجتها بالتعاون مع لجنة التربية والفعاليات التعليمية
أخبار لبنان
04:17
وزيرة التربية من راشيا: الأولوية للاستماع إلى القضايا التربوية ومعالجتها بالتعاون مع لجنة التربية والفعاليات التعليمية
0
منوعات
2025-09-17
بين التطمينات والشائعات حول إصابته بالسرطان... المكياج على يد ترامب يثير الجدل مجددا وهذا ما أكده الأطباء
منوعات
2025-09-17
بين التطمينات والشائعات حول إصابته بالسرطان... المكياج على يد ترامب يثير الجدل مجددا وهذا ما أكده الأطباء
0
أخبار دولية
2025-09-19
سي.بي.إس: ترتيبات لعقد لقاء بين ترامب والشرع خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة
أخبار دولية
2025-09-19
سي.بي.إس: ترتيبات لعقد لقاء بين ترامب والشرع خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
فرصة ذكية أمام لبنان لمحاربة الفساد
تقارير نشرة الاخبار
13:37
فرصة ذكية أمام لبنان لمحاربة الفساد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
المستثمر حسان عزّالدين: برنامج شارك تانك فرصة من العمر
تقارير نشرة الاخبار
13:33
المستثمر حسان عزّالدين: برنامج شارك تانك فرصة من العمر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
تاكسي حنان للسيدات فقط… مشواركِ معها أسرع على الدراجة النارية
تقارير نشرة الاخبار
13:31
تاكسي حنان للسيدات فقط… مشواركِ معها أسرع على الدراجة النارية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
للمرة الأولى... خطة الطوارئ الوطنية تضم الأشخاص ذوي الإعاقة بمعايير شاملة
تقارير نشرة الاخبار
13:28
للمرة الأولى... خطة الطوارئ الوطنية تضم الأشخاص ذوي الإعاقة بمعايير شاملة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
كاميرا الـLBCI في جولة مع وزير الأشغال داخل أنفاق بيروت وعلى طرقاتها
تقارير نشرة الاخبار
13:26
كاميرا الـLBCI في جولة مع وزير الأشغال داخل أنفاق بيروت وعلى طرقاتها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
برجا كاتدرائية نوتردام في باريس يحتضنان الزوار مجددا
تقارير نشرة الاخبار
13:25
برجا كاتدرائية نوتردام في باريس يحتضنان الزوار مجددا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
من المواجهة إلى الحوار: حزب الله يفتح باب المصالحة مع السعودية
تقارير نشرة الاخبار
13:16
من المواجهة إلى الحوار: حزب الله يفتح باب المصالحة مع السعودية
0
أخبار لبنان
13:16
الراعي دشّن دير القديس شربل في منطقة فيلييه سور مارن بفرنسا
أخبار لبنان
13:16
الراعي دشّن دير القديس شربل في منطقة فيلييه سور مارن بفرنسا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:14
اتفاق شبه مكتمل بين إسرائيل وسوريا خارج إطار اتفاقات أبراهام
تقارير نشرة الاخبار
13:14
اتفاق شبه مكتمل بين إسرائيل وسوريا خارج إطار اتفاقات أبراهام
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
10:11
الاعتداء على "طبيب الفقراء" وسكرتيرته... إليكم تفاصيل ما حصل
أمن وقضاء
10:11
الاعتداء على "طبيب الفقراء" وسكرتيرته... إليكم تفاصيل ما حصل
2
أخبار لبنان
15:10
سائق يفقد السيطرة على سيارته ويدهس شابين كانا يمارسان رياضة المشي
أخبار لبنان
15:10
سائق يفقد السيطرة على سيارته ويدهس شابين كانا يمارسان رياضة المشي
3
فنّ
10:39
بعد مزاعم إساءته إلى عاملته المنزلية... فارس كرم يخرج عن صمته ويوضح
فنّ
10:39
بعد مزاعم إساءته إلى عاملته المنزلية... فارس كرم يخرج عن صمته ويوضح
4
أخبار لبنان
03:28
تعميم لوزارات البيئة والداخلية والزراعة حول الصيد البري
أخبار لبنان
03:28
تعميم لوزارات البيئة والداخلية والزراعة حول الصيد البري
5
أمن وقضاء
14:06
أدرعي: قضينا على أحد عناصر "حزب الله" في أرنون
أمن وقضاء
14:06
أدرعي: قضينا على أحد عناصر "حزب الله" في أرنون
6
أمن وقضاء
11:33
الجيش: توقيف أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة
أمن وقضاء
11:33
الجيش: توقيف أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة
7
حال الطقس
02:38
كتل هوائية دافئة وجافة تسيطر على لبنان حتى الأربعاء… وانحسارها يترافق مع طقس متقلب وأمطار
حال الطقس
02:38
كتل هوائية دافئة وجافة تسيطر على لبنان حتى الأربعاء… وانحسارها يترافق مع طقس متقلب وأمطار
8
منوعات
12:05
تخلّص من زوجته وأطفاله الثلاثة ثم أنهى حياته بطريقة مروعة... واقعة مأساوية تهزّ الشارع المصري
منوعات
12:05
تخلّص من زوجته وأطفاله الثلاثة ثم أنهى حياته بطريقة مروعة... واقعة مأساوية تهزّ الشارع المصري
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More