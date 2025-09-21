الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
19
o
الجنوب
26
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
مرحبا دولة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
19
o
الجنوب
26
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الجزيرة: مسيرات استطلاع تحلق فوق سفن تابعة لأسطول الصمود العالميّ لكسر الحصار عن غزة في البحر المتوسط
آخر الأخبار
2025-09-21 | 14:55
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الجزيرة: مسيرات استطلاع تحلق فوق سفن تابعة لأسطول الصمود العالميّ لكسر الحصار عن غزة في البحر المتوسط
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
مسيرات
استطلاع
تابعة
لأسطول
الصمود
العالميّ
الحصار
البحر
المتوسط
التالي
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: دوي صفارات الإنذار بين أسدود وعسقلان جنوب إسرائيل للتحذير من سقوط قذائف صاروخية
احصاءات غرفة التحكم: ٣ قتلى و ٦ جرحى في ٨ حوادث سير خلال الساعات الـ٢٤ الماضية
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
منوعات
18:19
إليكم اسم الفائز بجائزة "الـPodcast المتميّز" في موركس دور 2025
منوعات
18:19
إليكم اسم الفائز بجائزة "الـPodcast المتميّز" في موركس دور 2025
0
فنّ
18:14
أعماله جمعت بين الفن المعاصر وروح التراث... من هو الفائز بجائزة "Outstanding Choreographer of the Year"؟
فنّ
18:14
أعماله جمعت بين الفن المعاصر وروح التراث... من هو الفائز بجائزة "Outstanding Choreographer of the Year"؟
0
فنّ
18:07
موركس المخرج الدرامي العربي... جائزة مميزة من نصيب سامر البرقاوي!
فنّ
18:07
موركس المخرج الدرامي العربي... جائزة مميزة من نصيب سامر البرقاوي!
0
فنّ
18:01
في يوبيله الفضي... الموركس دور يكرّم هذا الممثل المتميّز بـ"موركس الممثل العربي في الدراما المصرية"
فنّ
18:01
في يوبيله الفضي... الموركس دور يكرّم هذا الممثل المتميّز بـ"موركس الممثل العربي في الدراما المصرية"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
18:19
إليكم اسم الفائز بجائزة "الـPodcast المتميّز" في موركس دور 2025
منوعات
18:19
إليكم اسم الفائز بجائزة "الـPodcast المتميّز" في موركس دور 2025
0
فنّ
18:14
أعماله جمعت بين الفن المعاصر وروح التراث... من هو الفائز بجائزة "Outstanding Choreographer of the Year"؟
فنّ
18:14
أعماله جمعت بين الفن المعاصر وروح التراث... من هو الفائز بجائزة "Outstanding Choreographer of the Year"؟
0
فنّ
18:07
موركس المخرج الدرامي العربي... جائزة مميزة من نصيب سامر البرقاوي!
فنّ
18:07
موركس المخرج الدرامي العربي... جائزة مميزة من نصيب سامر البرقاوي!
0
فنّ
18:01
في يوبيله الفضي... الموركس دور يكرّم هذا الممثل المتميّز بـ"موركس الممثل العربي في الدراما المصرية"
فنّ
18:01
في يوبيله الفضي... الموركس دور يكرّم هذا الممثل المتميّز بـ"موركس الممثل العربي في الدراما المصرية"
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
01:56
ترامب: لا بد أن أحظى بجائزة نوبل للسلام
أخبار دولية
01:56
ترامب: لا بد أن أحظى بجائزة نوبل للسلام
0
أخبار دولية
2025-07-05
المجلس العسكريّ النيجيريّ: مقتل عشرة جنود نيجريين في هجومين جهاديين
أخبار دولية
2025-07-05
المجلس العسكريّ النيجيريّ: مقتل عشرة جنود نيجريين في هجومين جهاديين
0
آخر الأخبار
2025-09-03
هيئة البث الإسرائيلي: الرئيس الفرنسي طلب زيارة إسرائيل ونتنياهو رد بأن الوقت غير مناسب
آخر الأخبار
2025-09-03
هيئة البث الإسرائيلي: الرئيس الفرنسي طلب زيارة إسرائيل ونتنياهو رد بأن الوقت غير مناسب
0
فنّ
2025-09-20
بعد مزاعم إساءته إلى عاملته المنزلية... فارس كرم يخرج عن صمته ويوضح
فنّ
2025-09-20
بعد مزاعم إساءته إلى عاملته المنزلية... فارس كرم يخرج عن صمته ويوضح
بالفيديو
d-none hideMe
0
فنّ
18:14
أعماله جمعت بين الفن المعاصر وروح التراث... من هو الفائز بجائزة "Outstanding Choreographer of the Year"؟
فنّ
18:14
أعماله جمعت بين الفن المعاصر وروح التراث... من هو الفائز بجائزة "Outstanding Choreographer of the Year"؟
0
فنّ
18:07
موركس المخرج الدرامي العربي... جائزة مميزة من نصيب سامر البرقاوي!
فنّ
18:07
موركس المخرج الدرامي العربي... جائزة مميزة من نصيب سامر البرقاوي!
0
فنّ
18:01
في يوبيله الفضي... الموركس دور يكرّم هذا الممثل المتميّز بـ"موركس الممثل العربي في الدراما المصرية"
فنّ
18:01
في يوبيله الفضي... الموركس دور يكرّم هذا الممثل المتميّز بـ"موركس الممثل العربي في الدراما المصرية"
0
فنّ
17:53
تعرفوا إلى الممثل الذي حصد جائزة "أفضل ممثل لبناني – دور أول" في موركس دور 2025!
فنّ
17:53
تعرفوا إلى الممثل الذي حصد جائزة "أفضل ممثل لبناني – دور أول" في موركس دور 2025!
0
فنّ
17:45
آخر اصداراته لامست الـ100 مليون مشاهدة... إليكم الفنان الفائز بجائزة نجم الغناء الصاعد في موركس دور 2025
فنّ
17:45
آخر اصداراته لامست الـ100 مليون مشاهدة... إليكم الفنان الفائز بجائزة نجم الغناء الصاعد في موركس دور 2025
0
فنّ
17:40
من القاهرة إلى بيروت... أمينة خليل تحصد جائزة أفضل ممثلة عربية في الدراما المصرية
فنّ
17:40
من القاهرة إلى بيروت... أمينة خليل تحصد جائزة أفضل ممثلة عربية في الدراما المصرية
0
فنّ
17:25
بعد مشاركتها في "بالدم"... الموركس دور يكرّم سينتيا كرم بجائزتين مميزتين
فنّ
17:25
بعد مشاركتها في "بالدم"... الموركس دور يكرّم سينتيا كرم بجائزتين مميزتين
0
فنّ
17:17
هذه الأغنية لجوزيف عطية تحصد جائزة "أفضل أغنية لبنانية" في حفل موركس دور 2025
فنّ
17:17
هذه الأغنية لجوزيف عطية تحصد جائزة "أفضل أغنية لبنانية" في حفل موركس دور 2025
0
فنّ
17:08
المنتج جمال سنان يحصد موركس المسلسل اللبناني عن هذا العمل
فنّ
17:08
المنتج جمال سنان يحصد موركس المسلسل اللبناني عن هذا العمل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
03:28
تعميم لوزارات البيئة والداخلية والزراعة حول الصيد البري
أخبار لبنان
03:28
تعميم لوزارات البيئة والداخلية والزراعة حول الصيد البري
2
أمن وقضاء
10:33
قوى الأمن تعمّم صورة طفلة عُثِر عليها تائهة في محلة الطيونة
أمن وقضاء
10:33
قوى الأمن تعمّم صورة طفلة عُثِر عليها تائهة في محلة الطيونة
3
أخبار لبنان
05:41
الجيش الإسرائيلي يستعرض حصيلة عملياته ضد حزب الله: آلاف الأهداف المدمرة وآلاف القتلى والجرحى منذ عام
أخبار لبنان
05:41
الجيش الإسرائيلي يستعرض حصيلة عملياته ضد حزب الله: آلاف الأهداف المدمرة وآلاف القتلى والجرحى منذ عام
4
أخبار لبنان
14:25
الجيش الإسرائيليّ: قضينا على أحد عناصر “حزب الله” في منطقة بنت جبيل ونأسف لاصابة مدنيين
أخبار لبنان
14:25
الجيش الإسرائيليّ: قضينا على أحد عناصر “حزب الله” في منطقة بنت جبيل ونأسف لاصابة مدنيين
5
أمن وقضاء
06:46
توقيف عصابة بجرم الاتجار بالأسلحة في مجدل عنجر... ومصادرة كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية (صور)
أمن وقضاء
06:46
توقيف عصابة بجرم الاتجار بالأسلحة في مجدل عنجر... ومصادرة كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية (صور)
6
حال الطقس
02:38
كتل هوائية دافئة وجافة تسيطر على لبنان حتى الأربعاء… وانحسارها يترافق مع طقس متقلب وأمطار
حال الطقس
02:38
كتل هوائية دافئة وجافة تسيطر على لبنان حتى الأربعاء… وانحسارها يترافق مع طقس متقلب وأمطار
7
خبر عاجل
10:40
حصيلة غارة بنت جبيل: خمسة شهداء من بينهم ثلاثة أطفال وجريحان
خبر عاجل
10:40
حصيلة غارة بنت جبيل: خمسة شهداء من بينهم ثلاثة أطفال وجريحان
8
خبر عاجل
12:01
نواف سلام: إسرائيل ترتكب مجزرة جديدة في بنت جبيل وما حصل جريمة موصوفة ضد المدنيين
خبر عاجل
12:01
نواف سلام: إسرائيل ترتكب مجزرة جديدة في بنت جبيل وما حصل جريمة موصوفة ضد المدنيين
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More